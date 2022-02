Alle skal på hytta nå – slik blir trafikken i vinterferien

I vinterferiemåneden februar var det 10 prosent færre biler på norske veier i 2021, sammenlignet med samme måned i 2020, forteller Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

I en pressemelding torsdag opplyser Statens vegvesen at opphevede tiltak og restriksjoner i forbindelse med koronapandemien vil føre til flere biler på norske veier i vinterferien.

– Venter en del trafikk

I fjor var det imidlertid strenge smitteverntiltak som påvirket vinterferien til folk. Etter en sesong med stor debatt om hytteforbud, ble det klart i 2021 at det skulle være lov å reise til hytta. Samtidig var det stor usikkerhet knyttet til vaksineleveranser - og deltavarianten preget hverdagen til mange nordmenn.

I år ser det bra ut for en tradisjonell vinterferie på fjellet, og Statens vegvesen er forberedt på at mange ser seg til hytta i de kommende ukene.

Har du tenkt deg ut av byområdene fremover, så kan det altså lønne seg å planlegge avreisetidspunktet nøye:

– Det er størst sannsynlighet for at trafikken hoper seg opp i forbindelse med utfart fra de største byene i landet, sier Karbø.

Slik forbereder vegvesenet seg

Han forteller til TV 2 at de i år følger med på trafikken som normalt.

Vegvesenets råd til vintertrafikantene: Sjekk vær- og føremeldinger. Planlegg turen!

Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. Hold køen

Bruk bilbelte

Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen

Sørg for at bilen er i god teknisk stand

Hold oppmerksomheten på veien

Stopp og sov hvis du blir trøtt

– Er det forventet utfordringer i forhold til vær, så styrker vi bemanningen på de strekningene det er forventet. Ellers følger vi med som en normal utfarthelg.

– Er dere bekymret for at det skal oppstå problemer?

– Vi er ikke bekymret, og forventer at det blir en del trafikk. Hvis folk oppfører seg pent og kjører forsiktig, så skal det gå fint.

Vær obs på stengte veier

Været kan også påvirke bilturen. Det har nemlig vært mye ruskevær både i nord og sør den siste tiden.

– Vær forberedt på at dårlig vær kan medføre at veier blir stengt, eller at det innføres kolonnekjøring. Det kan skje på kort varsel. Sørg for å ha nok drivstoff, og godt med klær, mat og vann i bilen, oppfordrer Karbø i pressemeldingen.

Han anbefaler også å planlegge turen godt, og å sjekke vær- og føremeldinger før du kjører.

Snøbyger og skredfare kan skape trafikkproblemer

Vakthavende meteorolog i Storm forteller at snøbyger og skredfare kan bli utfordrerne for trafikken inn mot helgen.

– Unngå områder som er brattere enn 30 grader. Farevarslene for snøskred gjelder flere områder i Møre og Romsdal, Rogaland og Indre Vestland, sier Martin Cnjak.

Også Meteorologene har sendt ut gult farevarsel i forbindelse med kraftig snøfokk, kuling og glatte veier fra Jotunheimen og sørover. Det kan derfor være lurt å ta noen forhåndsregler om man tenker en tidlig utfart.