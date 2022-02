Bekymret familie tok kontakt etter bråk og fiasko

Støyen innad i langrennsleiren har preget OL i Beijing vel så mye som store idrettsprestasjoner, sett med norske øyne. Sist ut var Maiken Caspersen Falla, som gikk ut mot ledelsen med kritikk av både uheldige uttalelser og OL-forberedelser. Det startet med at Emil Iversen gikk ut til NRK og sa han følte seg dolket i ryggen etter vrakingen på 15 kilometeren.

Da den saken eksploderte satt Simen Hegstad Krüger i Seiser Alm etter å ha vært koronaisolert og leste avisoverskriftene om laget sitt.

– Jeg satt alene i Italia og hadde litt mer tid til å lese aviser, da lurte jeg på hva som foregikk her, sier Krüger.

– Men så kom jeg hit, og da var alt egentlig som det pleier og god stemning, jeg kjente ikke igjen den situasjonen som kanskje man kan få inntrykk av hvis man kun leste avisene. Da jeg kom hit var alle løpere på gangen, det var god stemning mellom løpere og ledere, de spilte kort med hverandre og det var som det pleier å være, sier 28-åringen.

Landslagskaptein Sjur Røthe har vært en del av bobla her nede hele veien, og forteller at han har fått bekymringsmeldinger fra venner og familie hjemme i Norge.

– Jeg har fått spørsmål hjemmefra om det går bra med oss, sikkert litt på bakgrunn av støy og litt mine prestasjoner, sier Røthe.

Blåst opp i mediene

Til tross for at langrennsledelsen til gangs har svart at de håndterer konflikter internt, har stadig flere av løperne uttrykt sin frustrasjon eksternt. I tillegg til Emil Iversen, har både Ragnhild Haga, Helene Marie Fossesholm og Maiken Caspersen Falla kommet med kritikk mot ledelsen i mediene.

Sjur Røthe mener det er naturlig.

– OL er noe helt ekstraordinært som vi har jobbet mot som individer og som lag helt siden forrige OL, så jeg skjønner at følelsene sitter litt utenpå. Når man da er tappet for energi, det er 19 minusgrader og man kommer i en mediesone der en skal svare for prestasjonen som en personlig selv har gjort, så skjønner jeg at det er tøft.

– Det samme med uttak, det vil alltid føles urettferdig for noen. Jeg tror at det helt sikkert er en grunn til at uttalelsene kommer, men jeg tror det er mindre grunner enn at det skal bli blåst opp sånn som det er. For vi er en veldig sammensveiset og god gjeng, både som løpergruppe, og ikke minst med ledere, trenere og hele støtteapparatet. Jeg lyver ikke når jeg sier vi er som en familie hele gjengen. Dette er nok blåst litt ut av proporsjoner, sier Røthe.

– Føler du dette er medieskapt?

– Jeg vet ikke, jeg har prøvd å ikke lese for mye, det er fort gjort å la seg påvirke. Men det må nok gjøres en evaluering etter OL. Det er helt naturlig og vanlig å gjøre etter et stort mesterskap, men jeg er ganske trygg på at det har blitt gjort ganske mye riktig her også, sier Røthe.

– Glad det er meninger om norsk langrenn

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har måttet svare på spørsmål om uroen i langrennsleiren under hele OL. På spørsmål om han mener konfliktene er medieskapt, svarer han:

– Jeg har ikke fulgt med veldig mye i media. Vi har forberedt oss på distansene som har vært hele tiden. Jeg har ikke tenkt så mye over det, ikke annet enn at jeg går gjennom pressesonen og merker at det er mye spørsmål, sier Myhr Nossum og legger til:

– Vi må være glad for at det er meninger om norsk langrenn. Det verste vi kan komme i er at folk er likegyldige. At det er meninger om hvordan jeg gjør jobben min, hvordan utøverne håndterer ting, i siste instans er det positivt at folk mener noe. Det betyr at folk er interessert, og det er bra, sier landslagstreneren.