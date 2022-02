Russisk nyhetsbyrå: Ukraina har angrepet prorussiske separatister

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har Ukraina beskutt de prorussiske separatistene øst i landet.

Ria Novosti skriver at det er brudd på Minsk-avtalen, som er ment å legge til rette på våpenhvile i regionen.

Ukrainerne skal angivelig ha brukt granatkastere og tunge maskingevær i angrepene mot områder i utbryterregionen Lugansk. Ukraina har ikke kommentert påstandene, som heller ikke er blitt bekreftet fra annet hold, skriver Reuters.

Nato anslår at Russland har hatt over 130.000 soldater ved grensen til Ukraina, men russerne avviser at de planlegger å invadere nabolandet.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sa en ikke navngitt tjenesteperson i Det hvite hus onsdag at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhold som påskudd for å invadere Ukraina.