Curlinggutta avsluttet med seier – fikk ikke hjelp og er ute

Særlig Walstad spilte strålende da Norge «stjal» to poeng i tre omganger på rad og vendte 3-4 til seier 9-4, men lagets OL-skjebne ble beseglet på en annen bane.

Bare om Danmark samtidig hadde slått USA ville Norge gått til semifinale, og det ble for mye å be om. Danmark ledet 2-0 etter to omganger, men etter at USA «stjal» tre poeng i 4. omgang og gikk opp til 5-2, var det liten tvil om utfallet. USA vant 7-5 og tok den fjerde semifinaleplassen. Danmark vant bare en kamp i OL, og det var mot Norge.

I semifinalene senere torsdag møtes Storbritannia – USA og Sverige – Canada.