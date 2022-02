FBI-ettersøkt mann pågrepet i Sverige

Mannen er blant annet tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring og hindret etterforskning i en terrorsak.

Terrorhandlinger mot jødiske virksomheter

Det er mannens bror som antas å stå bak en rekke forsøk på å tenne på jødiske virksomheter i og omkring Boston i Massachusetts i 2019. I tiltalen fra september 2021 omtales brannene som «svært traumatiserende for den jødiske diasporaen i og rundt Boston», selv om de ikke forårsaket de helt store skadene.

34-åringen skal ha vært bosatt i Sverige da terrorhandlingene inntraff. Ifølge Boston Globe jobbet mannen med sikkerhet på den amerikanske ambassaden i Stockholm. Mannens bror ble ikke dømt, fordi han havnet i koma i 2019 etter et selvmordsforsøk, og døde i 2020.

T-skjorte med hakekors

34-åringen kom i FBIs søkelys i februar 2020, da det ble kjent for dem at mannen hadde hatt befatning med brorens laptop, mobiltelefon og dokumenter. Ifølge statsadvokaten i Massachusetts skal han ha tatt et med seg da han forlot USA. Da han igjen kom tilbake til Massachusetts måneden etter, måtte han forklare seg for politiet. Statsadvokaten mener mannen la skjul på at han visste hvor bevisene mot broren befant seg. Dette fremgår av en pressemelding fra påtalemyndigheten i Massachusetts. Politiet fant senere en flaske cyanid, en t-skjorte med hakekors og brorens notatbok med antisemittisk tankegods.

34-åringen dro til Sverige etter avhøret, og FBI inngikk et samarbeid med svensk sikkerhetspoliti for å få ham pågrepet.

Pågrepet i Stockholm

Nina Odermalm Schei, kommunikasjonssjef i svensk sikkerhetspoliti, bekrefter til Dagens Nyheter at mannen ble pågrepet onsdag.

– Det jeg kan si er at Sikkerhetspolitiet har gjort en pågripelse i Stockholmsområdet og det skjedde etter ønske om bistand fra amerikanske myndigheter, sier hun til avisa.

Politiet i Massachisetts vil nå begjære 34-åringen utlevert til USA. Der står han tiltalt for forbrytelser som kan gi 20 års fengsel.