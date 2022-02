Sjögren vil ha mer keepererfaring: – Vi må se mot mesterskapet

Aurora Mikalsen (25) fikk a-landslagsdebuten mot Portugal. Det var en viktig del av å bygge opp et mer erfarent keeperteam inn mot EM.

Brann-keeperen har vært på flere samlinger med a-landslaget tidligere, men det var først onsdag kveld denne uken at Aurora Mikalsen fikk vokte buret for Norges beste fotballkvinner for første gang.

– Det var absolutt et stort øyeblikk for meg personlig. Det er noe jeg har jobbet for veldig, veldig lenge, men det er jo selvfølgelig med en bismak når man får det resultatet man får, sier Mikalsen til TV 2 etter 0-2-tapet mot Portugal.

Hun fikk bryne seg på lynkjappe portugisiske angripere og vartet opp med flere gode redninger, men måtte til slutt hente to baller ut av nettet mot vertnasjonen.

Landslagssjefen var likevel fornøyd med det han så av sin debutant.

Aurora Mikalsen følger etter kaptein Ingrid Syrstad Engen ut til sin første a-landslagskamp for Norge. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Aurora kan gå herfra med hodet hevet. Det er hennes første kamp, debuten og få en sånn type kamp er jo ikke helt enkelt om vi skal være helt ærlige, sier Martin Sjögren til TV 2.

– Det blir en del skuddmuligheter som er ganske åpne. Jeg synes hun gjør det bra.

De siste tre årene har vi vært vant til å se Cecilie Fiskerstrand (25) vokte buret for Norge.

Siden landslagsdebuten på La Mange tilbake i 2014, har sunnmøringen notert seg for 40 landskamper, og hun har vært Norges førstekeeper siden Ingrid Hjelmseth la opp etter VM i 2019.

Men siden Hjelmseth la skoene på hyllen, har erfaringen i keeperteamet blitt kraftig svekket.

I tillegg til Fiskerstrand, har fire keepere vært en del av a-landslagstroppene det siste året: Aurora Mikalsen, Sunniva Skoglund, Guro Pettersen og Rugile Rulyte.

Bak Cecilie Fiskerstrand (i front) er det få keepere med landslagserfaring. Her sammen med Guro Pettersen (t.v) og Aurora Mikalsen under en samling i oktober 2021. Foto: Naina Helén Jåma

De står til sammen med to landskamper. Mikalsen og Rulyte har én hver.

Det innrømmer landslagssjefen er en utfordring og noe han må forsøke å gjøre noe med.

– Vi må se inn mot mesterskapet og bygge opp litt mer erfaring på flere keepere hvis det skulle trengs i et mesterskap. Jeg tror det er veldig vanskelig kanskje i et mesterskap og stå sin første kamp i et A-landslag, sier Sjögren.

Dermed valgte svensken å gi Mikalsen sjansen mot Portugal onsdag kveld.

Aurora Mikalsen fikk bryne seg på Portugals lynkjappe Diana Silva onsdag kveld. Foto: PEDRO NUNES

– Personlig så synes jeg det å få første kamp nå er veldig greit sammenlignet med om det skulle skjedd i et EM, sier Mikalsen på spørsmål fra TV 2 om betydningen av hennes A-landslagsdebut bare noen få måneder før EM.

– Nå er det jo sånn at verden er veldig uforutsigbar fremdeles, så man må jo være forberedt på alt. Alt kan skje inn mot et mesterskap. Man kan bli syk, man kan bli skada. Jeg skal gjøre alt jeg kan og gjøre den jobben jeg vet jeg kan gjøre, så får vi se hva det resulterer i sommer da, avslutter 25-åringen.

Norge spiller sin andre kamp i Algarve Cup søndag klokken 12.00 mot Italia.