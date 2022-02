Sen Coman-scoring reddet Bayern fra pinlig flause

RB Salzburg - Bayern München 1-1

Bayern München var nære å gå på en kjempesmell mot Red Bull Salzburg i første kamp av åttedelsfinalen.

Det så ut til å ende med et nederlag for forhåndsfavorittene, men like før slutt sørget Kingsley Coman for at det endte uavgjort i Østerrike.

RB Salzburg ble tvunget til å gjøre sitt første bytte allerede etter elleve minutter. Nøkkelspilleren Noah Okafor måtte forlate banen med skade.

20-år gamle Junior Adamu fikk med det sin Champions League-debut. Og hvilket debut det ble.

Ti minutter etter innhoppet feiret han sitt første Champions League-mål. Unggutten limte ballen i lengste hjørnet. Dermed kunne han slippe jubelen løs foran et utsolgt Red Bull Arena og 30.000 publikummere.

Se drømmemålet i videovinduet øverst!

Bayern kunne utligne flere ganger, men maktet ikke å sette ballen i mål før Kingsley Coman lyktes like før slutt.

Se utligningen her!

Red Bull Salzburg ble historiske da de for første gang har kommet til åttedelsfinalen i Champions League. Nå er det duket for et meget spennende returoppgjør når lagene møtes igjen 8. mars.