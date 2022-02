Mann fengslet etter at tenåring ble funnet alvorlig skadd i Skien

En mann i 20-årene ble onsdag varetektsfengslet i to uker, siktet for grov kroppsskade etter at en tenåring ble funnet hardt skadd i et hus i Skien søndag.

Telemark tingrett har bestemt at 28-åringen skal sitte to uker i varetekt i full isolasjon, og at han ikke skal få anledning til å lese aviser eller se på nyheter, skriver Telemarksavisa.

Mannen ble pågrepet i Skien tirsdag og er siktet for grov kroppsskade etter at en gutt i tenårene fra Oslo-området ble funnet skadd inne i et hus på Bjørntvedt i Skien.

Mannen samtykket til varetektsfengsling.

– Politiet må få ro til etterforskningen. Han ønsker at politiet skal få gjøre jobben sin, sa mannens forsvarer Jonny Sveen til Telemarksavisa onsdag formiddag.

Også en annen mann ble pågrepet i saken tirsdag og ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Påtalemyndigheten ønsker også å fengsle ham i to uker med full isolasjon. Kjennelsen i denne fengslingen er foreløpig ikke klar.

Tilstanden til den skadde gutten er fortsatt alvorlig.

