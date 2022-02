Zelenskyj: Ingen tegn til russisk tilbaketrekning

– Vi ser mindre rotasjoner. Jeg vil ikke kalle disse rotasjonene for tilbaketrekning av russiske styrker, vi kan ikke kalle det for det, sier Zelenskyj.

– Vi ser ingen endring, legger han til.

Russiske ledere har de siste dager hevdet at militærøvelser nå er over og at styrker er i ferd med å bli trukket tilbake, mens Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hevdet onsdag at den russiske styrkeoppbyggingen har økt.

