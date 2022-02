MGP-finalist Oda Gondrosen: – Jeg gikk konstant og var redd for å dø

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at Oda Gondrosen la artistkarrieren på hylla forandret livet hennes seg. Hun følte seg helt alene i angsten.

Oda Gondrosen (25) fra Fredrikstad er en av de som på lørdag skal konkurrere i finalen av Melodi Grand Prix.

Til tross for at musikk har vært en stor del av livet hennes, har det ikke alltid vært det hun har trodd hun skulle drive med.

– Kanskje ikke dette er noe for meg?

Da Gondrosen var 16 år deltok hun i Idol, og et par år senere var hun å se i The Voice. Etter det ble det stille fra artisten.

– The Voice gikk jo ikke akkurat som jeg ønska. Jeg røk ut før live-sendingene. Jeg fikk meg liksom en liten knekk. Og jeg tenkte at kanskje ikke dette er noe for meg likevel, sier Gondrosen.

Hun valgte etter dette å legge artistdrømmen på hylla, og heller begynne å studere.

– Jeg har jo alltid hørt at man må få seg en ordentlig utdannelse man kan falle tilbake på. Så da ble det bare naturlig at jeg søkte meg inn på sykepleien, forteller Gondrosen.

Det går mye tid til praksis, eksamener og lesing. Og musikken forsvinner for den tidligere sangglade jenta fra Fredrikstad.

Fra kreftsykepleier til helseangst

Etter studiet begynte Gondrosen å jobbe på en kreftavdeling. Hun forteller at til tross for at hun trivdes på jobben, gikk arbeidet mer inn på henne enn hun hadde trodd.

– Jeg tenkte mye på pasientene og leste innkomst-notater, der jeg leste hele sykdomshistorien deres. Og ble veldig redd for å bli syk selv, sier Gondrosen.

Særlig på kveldene lå hun våken og tenkte på sykdommene. Hun kunne ligge våken på natta og kjenne på lymfeknutene sine, i frykt for at hun selv hadde lymfekreft.

– Jeg kjente på kroppen og gikk konstant og var redd for at jeg skulle dø, forteller hun.

Gondrosen hadde helseangst.

– Jeg fungerte jo ikke. Det var jo bare evig kaos i hodet hele tiden. Når jeg ikke var på jobb tenkte jeg på at jeg var syk, og når jeg var på jobb så jobba jeg med kreft. Det var det eneste som var rundt meg, forteller hun.

MGP-finalisten forteller at hun følte seg mye alene med angsten. Hun forsøkte å hinte til kollegaer, men oppfattet at ingen andre følte det på samme måte.

Til slutt valgte hun å bytte jobb. I tillegg oppsøkte hun hjelp hos en psykolog. Det vil hun også oppfordre andre som er i samme situasjon til å gjøre.

– Jeg tenkte at dette kan jeg ikke sitte med alene. Så det hjalp veldig, forteller hun.

Det var likevel musikken som var mye av redningen for jenta fra Fredrikstad.

Telefonen som endret alt

MGP-finalisten hadde etter ett år på kreftavdelingen byttet jobb til alarmsentralen. Det var da hun jobbet der hun fikk en telefon fra Idol.

– Da hadde jeg jo ikke sunget på fire år. Jeg hadde lagt det fra meg, og jeg tenkte at det var sykepleier jeg skulle drive med. Jeg var så bestemt på at jeg aldri skulle være med på noe sånt igjen. Så jeg avfeide den telefonen med en gang, forteller Gondrosen.

Hun kjente likevel raskt på at hun hadde svart litt for fort.

– Det var en liten stemme inne i meg som sa at jeg måtte gi det en sjanse til. Jeg tror jeg trengte den telefonen for å bli påmint at det er musikk jeg driver med, sier hun.

Gondrosen sluttet da som sykepleier for å på nytt satse på musikken.

– Med en gang jeg sa ja til Idol, så fikk jeg frem gløden min igjen. Og jeg merket at jeg hadde faktisk lagt en del av meg bort. Og når jeg så så mye lidelse og hvor kort livet egentlig kan være, så måtte jeg jo sette pris på det mens jeg fortsatt kunne. For jeg er jo ikke syk, sier Gondrosen.

Kontroll over eget liv

Etter at artisten sluttet som sykepleier har helseangsten vært nesten helt borte. Hun forteller at musikken i stor grad har tatt plassen der de vonde tankene var før.

Nå skal hun konkurrere i finalen av MGP. Og låten hennes «Hammer of Thor» handler om nettopp dette.

– For meg handler låta om å rett og slett ta kontroll over eget liv, noe jeg gjorde når jeg sto i den situasjonen jeg gjorde på kreftavdelingen, og ikke hadde det noe bra. Da var det rett og slett bare å ta tak i det og bruke livet mens du enda har muligheten, avslutter Gondrosen.