Dette sier Jakob Ingebrigtsen om den nye hverdagen uten Gjert

Jakob Ingebrigtsen er på plass i Liévin nord i Frankrike for å starte årets sesong i et innendørsstevene. Der skal han løpe 1500 meter torsdag, distansen han vant OL-gull i forrige sommer.

– Det går bra. Jeg har trent bra, og er spent som alltid før innendørsløp, sier han til TV 2.

Det skjer uten sin far og trener gjennom alle år, Gjert Ingebrigtsen. I starten av februar meldte Stavanger Aftenblad at Gjert Ingebrigtsen er sykemeldt, og ikke ville fungere som trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik.

I Frankrike snakker Jakob Ingebrigtsen om den nye hverdagen uten Gjert som trener for første gang.

– Det har påvirket svært lite. Det er selvfølgelig litt logistikk som må gjøres, men heldigvis er vi et stort team fra før. Nok av folk som melder seg på og har meninger som de vil si, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Folk bidrar mer

– Det er en jobb som har blitt gjort som må gjøres av andre. Vi har holdt på såpass lenge, og det er folk med mye kompetanse i teamet, så vi kjører på med det samme opplegget. Folk bidrar kanskje mer rundt seg enn bare seg selv, sier han.

– Hvordan foregår det nå i teamet?

– Mye er likt som før, og vi fortsetter mye av det samme arbeidet. Folk bidrar mer med de andre rundt seg enn bare seg selv. Jeg fokuserer så mye som jeg kan på meg selv, men da er det kjekt med et team med to eldre brødre som kan mye.

Brødrene Henrik, Filip og Jakob skal trene seg selv fremover.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, bekreftet Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Gjert Ingebrigtsen har trent sine sønner med stor suksess, og kronen på verket ble satt da Jakob Ingebrigtsen løp inn til OL-gull på 1500 meter i Tokyo i fjor. Han ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019.

Travel sesong

Nå starter altså en ny sesong for tur. Sesongoppkjøringen ligner på slik det har vært de siste årene.

– Innendørs er ting man kan bli med på hvis man ikke har småvondter. Det er også en viktig ting inn mot sommeren.

Blant annet er VM på programmet.

– Det er veldig mye spennende. Det er hell i uhell at mye er utsatt. Det er ikke vanskelig å holde seg motivert med tanke på mesterskap.

Filip Ingebrigtsen skulle egentlig også vært med til Frankrike, men er ikke konkurranseklar og utsetter sesongstarten. Henrik Ingebrigtsen er i opptrening etter hamstringsskaden.