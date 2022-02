FHI om kasting av vaksinedoser: – Redd for at tallet vil stige vesentlig fremover

– Tallet høres mye ut, men det er klart at av 11 millioner leverte doser så er det i underkant av 1 prosent. Så vi må regne med at det blir littegrann svinn.

Det sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, etter at TV 2 tirsdag kunne fortelle at norske kommuner kastet over 126 000 vaksine doser i løpet av 2021.

De vanligste årsakene er utløpsdato, partikler i hetteglass, mangel på oppmøte, knuste hetteglass og AstraZeneca-skrotingen.

Bukholm mener Norge frem til nå ikke har hatt noe problem med overskuddsdoser.

– Men vi er nok redd for at det tallet kommer til å stige vesentlig nå. Når vi har sendt doser ut til kommunene, så har vi ikke noe mulighet til å ta dem tilbake og sende dem ut av landet, sier Bukholm.

Synkende etterspørsel

Nå går etterspørselen etter koronavaksine ned. Vi nærmer oss slutten på vaksineprogrammet i denne første runden.

– Disse vaksineampullene inneholder til dels ganske mange doser. Så vi kan komme i en situasjon etter hvert der det blir igjen vaksinedoser i en brutt ampulle, som vil føre til at de blir kastet, sier Bukholm.

Kasserte doser til tross, han mener norske kommuner har vært flinke til å holde svinnet til et minimum.

– Vi har til nå ikke kastet doser i forbindelse med transport fra fabrikken og til de sentrale lagrene. Og det har heller ikke vært noe svinn av vaksinedoser fra sentrale vaksinelagre fordi de har gått ut på dato der, sier Bukholm.

Holdbarhetstiden på Pfizer og Moderna-vaksiner er ni måneder fra produksjonsdato.

Norge har cirka 600 000 vaksinedoser på lager nå, og vil fortsatt motta noen fremover, opplyser Bukholm. Disse leveransene vil justeres i forhold til vaksinebehovet.

– Vi må vurdere behovet for eventuelt en revaksinering i forbindelse med en vinterbølge, sier Bukholm.

Hvorvidt hele befolkningen da skal vaksineres, eller kun risikogruppene, er oppe til vurdering.

Vurderes forløpende

– Hvordan vil dere sikre at Norge ikke kaster unødvendig mange doser i fremtiden?

– Det legges planer hele tiden. Vi får ikke noe svinn av vaksinedoser fordi vi velger å ikke bruke dem, sier Bukholm.

Ubrukte doser skal sendes videre gjennom vaksinesamarbeidet Covax, og gjennom direkte avtaler mellom Norge og land med større behov.

– Behovet vurderes fortløpende fra uke til uke. Vi ser hele tiden på utløpsdatoen på de ulike vaksinene og sørger for at de overskuddsdosene vi har blir transportert ut av Norge, sier Bukholm.

– Et svik

Leger uten grenser har reagert kraftig på at Norge kaster vaksinedoser, mens store deler av verdenssamfunnet fremdeles er uten vaksine.

I verdens lavinntektsland er vaksinedekningen 5,5 prosent, mens i høyinntektsland har 72 prosent fått minst to doser.

– At Norge har måttet kaste så mange vaksiner er svært illustrerende for et system som har fungert veldig dårlig, sier Erlend Grønningen, lege og feltarbeider for Leger Uten Grenser til TV 2.

– Verdenssamfunnet, og Norge, har fullstendig sviktet når det kommer til å gjøre vaksinen til et felles gode, sier han.