Mercedes er midt i en stor, elektrisk offensiv. På kort tid har SUV-en EQC fått selskap av EQA, EQB og EQS. I tillegg har de den store familiebilen EQV.

Det er ikke lenge til storselgeren E-Klasse også blir elektrisk. EQE heter den og nå har Mercedes akkurat kunngjort nyheten at denne kommer i to råskinn-versjoner.

Ikke overraskende har AMG hatt en finger med i spillet her. Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC og EQE 53 4MATIC+ heter modellene. Og de er ventet på norske veier allerede til sommeren.

Helt siden Tesla Model S begynte å markere seg, har kommende konkurrenter fått merkelappen «Tesla-killer». Så langt er det ikke mange som har klart å leve opp til det. Men disse to bilene later til å ha det meste som skal til for å gi Teslas store sedan tøff konkurranse.

0-100 km/t på 3,3 sekunder

Mercedes-AMG EQE-modellene har to elektriske motorer og fullt variabelt firehjulstrekksystem. Effekten strekker seg fra 476 hestekrefter i EQE 43 4MATIC, til 687 hestekrefter i EQE 53 4MATIC+ med tilvalget AMG DYNAMIC PLUS Pakke og boost-funksjon.

Røde sikkerhetsbelter passer i en bil som dette.

Med dette på plass vil EQE 53 få en toppfart økt til 240 km/t. Ved egnet temperatur og batteriprosent, vil den maksimale effekten og dreiemoment for Race Start økes i en kort tidsperiode. Det gir Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3,3 sekunder.

– Med EQE 43 og EQE 53 utvider Mercedes-AMG den elektriske porteføljen ytterligere. Modellene henter flere teknologielementer fra flaggskipet EQS 53, og imponerer med heftige ytelser og dynamisk kjørekarakteristikk i kjent AMG-stil, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Designet har ganske mye til felles med storebror EQS, men EQE er strammere i linjene.

Mindre kobolt

Bilene kommer med batteripakke som har nettokapasitet på 90,6 kWt, produsert med den seneste litium-ion-teknologien. I cellekjemien er andelen kobolt redusert til 10 prosent. I kjøremodusene Sport og Sport+ er fokuset på ytelse, mens i komfortmodus er fokuset på rekkevidde.

Modellene kan hurtiglades med opptil 170 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW via ladeboks gjennom den kraftige ombordladeren. En rekkevidde på nye 180 kilometer (WLTP) kan lades opp på kun 15 minutter under rette forhold.

Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring slik at bilen når det ideelle temperaturvinduet på en hurtigladestasjon, som muliggjør raskere lading.

Mercedes ruller ut elbiler i høyt tempo nå. Straks får vi også AMG-versjoner av nye EQE.

Styrer med bakhjulene

Bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 3,6 grader er standard på begge modellene. Samspillet mellom foraksel- og bakakselstyring er designet for å oppnå smidig respons med liten styreinnsats. Ved hastigheter under 60 km/t styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene. .

Ved hastigheter over 60 km/t styrer bakhjulene i den samme retning som forhjulene. Det gir økt stabilitet, spesielt ved raske filskift eller ved en plutselig unnamanøver.

Begge modellene kan bestilles med valgfrie MBUX Hyperscreen. Denne store, buede skjermenheten, ser ut til å sveve fra A-stolpe til A-stolpe. Under en felles glassflate finner du tre skjermer som visuelt smelter sammen til én.

Ingen store overraskelser innvendig, dette er snadder for alle som har sans for skjermer.

Også tenkt på lyden

Passasjeren foran får et eget display- og kontrollområde. Underholdningsfunksjonene til frontpassasjerens skjerm er bare tilgjengelig innenfor rammen av de nasjonale lovbestemmelsene under reisen. Som ekstra sikkerhet vil et kamera oppdage dersom føreren ser i retning av passasjerskjermen foran, og dermed automatisk tone den ned slik at føreren ikke blir forstyrret.

Hvis passasjersetet foran ikke er opptatt, blir skjermen automatisk til en digital dekorativ AMG-spesifikk skjermsparer.

Mercedes-AMG har også tenkt på lyden. Ved hjelp av spesielle høyttalere, bassaktuatorer og en lydgenerator, skal systemet skape en spesiell lydopplevelse. Tonaliteten og intensiteten baserer seg enten på kjørestatus, det valgte kjøreprogrammet eller førerens ønsker, både innvendig og utvendig.

De to nye modellene er altså ikke langt unna. Priser er ikke klare, men det drøyer neppe veldig lenge til importøren kommer med disse.

Dette er de tekniske dataene på nykommerne, Priser er ennå ikke klare.

Video: Se video av Mercedes EQE under