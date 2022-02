– Det var i ferd med å boble over. Jeg måtte finne meg selv litt

Rett før den norske nasjonalsangen skulle spilles under medaljeseremonien for kombinertgutta i Zhangjiakou onsdag, måtte Jørgen Graabak ta et ekstra dypt åndedrag.

For etter noen tøffe uker sto han øverst på pallen med lagkamerat sølvvinner Jens Lurås Oftebro ved sin side.

– Det var i ferd med å boble over litt der. Jeg kjente det. Så jeg måtte finne meg selv litt og puste godt. Det er ikke noe galt i å vise følelser heller, men det var mye tanker som kom igjennom hodet egentlig. Det er noe jeg har jobbet veldig hardt for, så det betyr veldig mye, forteller Graabak til TV 2.

Det var en tydelig rørt Jørgen Graabak som mottok sin gullmedalje onsdag. Graabak måtte ta et ekstra dypt åndedrag under medaljesermonien. Foto: KAI PFAFFENBACH

OL har ikke bare handlet om å være den beste kombinertløperen, men også om å takle usikkerhet og utfordringene etter at Jarl Magnus Riiber testet positivt for koronaviruset og måtte i isolasjon.

– Det har vært en øvelse i å ta ting på hælen og gjøre det beste ut av enhver situasjon. I starten var det veldig mye usikkerhet og du går i sånn konstant spenning om hvilket resultat neste PCR-test skal vise. Så det har vært mye greier, sier Graabak og legger til:

– Nå har vi ikke vært her så veldig lenge, men det føles veldig lenge, for det har vært innholdsrikt. Det har vært en spesiell reise for hele laget, så å stå her med dobbelt norsk er litt over forventning og veldig kjekt.

– Det blir stort når man går opp på pallen, ser utover, Jørgen vant gullet og nasjonalsangen spilles. Da blir det ekstra stort, så det var en veldig fin opplevelse, sier Oftebro.

STORT: Kombinertløper Jens Lurås Oftebro får sin sølvmedalje etter 2. plass i den individuelle konkurransen med hopp stor bakke /10 km langrenn Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jarl kommer sterkt tilbake

Spesielt var det også at ikke Jarl Magnus Riiber stod på pallen. Under tirsdagens kombinertrenn gikk Riiber ut med en ledelse på 44 sekunder, men gikk feil inne på stadion og ga bort nesten hele forspranget sitt.

Onsdag bekreftet kombinertlaget at Riiber ikke deltar for Norge i torsdagens lagkonkurranse i OL.

– Han var fullstendig utladet etter konkurransen i går, og det at han gikk feil kom på toppen av det enorme presset og utfordringene han han har hatt med fjorten dager i isolasjon. Han gjorde et skikkelig forsøk, og så ble det sånn. Da tror jeg han rett og slett falt sammen. Vi prøvde å reise ham opp igjen, men vi greide det ikke. Da er det veldig fornuftig at han kommer seg hjem til familien og får pustet ut litt og får rettet fokuset mot Lahti om ti dager, sier landslagstrener Ivar Stuan til TV 2.

Stuan klarte ikke å holde tårene tilbake under medaljeseremonien med Graabak og Oftebro.

– Generelt tror jeg ikke at jeg er noe stort følelsesmenneske, men dette har vært en enorm berg-og-dal-bane og et enormt krevende OL for oss rundt, både på godt og vondt. Heldigvis har toppene vært god, og så fikk vi en liten dal igjen i dag med at Jarl ikke kan være med i lagkonkurransen, sier Stuan og utdyper:

– Men laget vi har er veldig bra og så blir du tatt veldig følelsesmessig når du jobber så mye som vi gjør og legger hele livet vårt i skjebnen til de gutta her. Da blir det litt sånn at når det er virkelig vondt, så blir det ille. Når det går bra, så er det godt å føle på.

– Hva blir viktig for Jarl i tiden fremover nå?

– Fysisk sett er han ganske bra på plass og det er ingen ettervirkninger av korona. Det handler om å komme litt i vater, men det kommer til å skje fort for han er veldig flink til det. Og så har han verdens beste familie hjemme, så det går nok veldig bra.

Graabak forteller at de har prøvd å ta vare på Riiber etter gårsdagens nedtur.

– Han må bare komme seg hjem, finne litt roen og balansen igjen. Det har vært en tøff opplevelse for Jarl og jeg synes synd på ham, men jeg er veldig sikker på at Jarl kommer sterkt tilbake, sier gullvinneren.