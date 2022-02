Bård Ludvig Thorheim (45) gir ikke opp nestleder-drømmen

Svetten siler når stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim gir alt i crossfit-boksen på Sagene. Her trener Høyre-politikeren fast et par morgener i uka.

«Outsider»-kandidaten ble lansert som nestlederkandidat av Nordland Høyre i slutten av januar.

– Nordland Høyre foreslo meg, og jeg har fått veldig god respons. Det har vært folk som heier på meg fra Agder i sør til Finnmark i nord, sier Thorheim.

Men så hørte han ikke noe fra Høyres valgkomité, forteller Høyre-politikeren selv.

– Hva tenker du om at du ikke er innkalt til intervju engang?

– Det er valgkomiteens vurdering og må stå for deres regning, sier Thorheim til TV 2.

Foto: Frode Sunde / TV 2

Valgkomiteens leder Harald Furre hadde onsdag ikke anledning til å kommentere denne saken.

Favoritt fra Bærum

Torsdag er det ventet at Høyres valgkomité vil legge frem sitt forslag til ny partiledelse. Da blir det avgjort hvem som overtar som nestleder i partiet etter Jan Tore Sanner.

Favoritten er Sanners Bærums-kollega og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (38).

Men også tidligere utviklings-, digitaliserings- og kommunalminister Nikolai Astrup (43) fra Oslo er kandidat til vervet og har blitt vurdert av valgkomiteen.

Vil prøve igjen

Selv om Thorheim ikke vil kritisere valgkomiteen for prosessen, varsler han allerede nå at han vil forsøke igjen å bli nestleder i fremtiden.

– Nå vet jeg jo ikke når den plassen blir ledig igjen. Jeg har sagt klart at jeg ville bli nestleder nå, og det gjelder også senere. Jeg ønsker å være en del av Høyres ledelse og tror jeg kan bidra masse i politikkutvikling, fronte partiet godt i hele landet. Det er jeg veldig motivert for.

– Når tror du en ny sjanse byr seg for å komme opp og frem i ledelsen?

Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det vet jeg ikke. Det er veldig vanskelig å si hvordan det blir fremover i Høyre. Det klarer jeg ikke å spå, sier Thorheim.

Vil bredde ut partiet: – Kan nå 30 prosent

Han mener partiet trenger å bredde seg ut og hente flere velgere utenfor de store byene og tettstedene.

– Uansett hvem som blir valgt, så blir det viktig å tenke fornyelse. Det vet jeg også at Erna er opptatt av, at vi skal være et parti som hele tiden fornyer oss. Jeg kommer til å bidra som stortingsrepresentant. Jeg er jo en av de fremste politikerne fra Høyre, så jeg skal også bidra inn i det uansett.

– Hva tenker du om hvordan ledelsen sammensettes da?

– Oslo og Akershus har alltid hatt en i ledelsen, og jeg mener det er fordeler også ved å se utover i landet. Det er viktig at vi får frem kandidater fra hele landet og vise at vi har det.

Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kan Høyre fortsette å være et bredt folkeparti hvis man ikke ivaretar den bredden i ledelsen?

– Vi er et bredt folkeparti, og jeg ønsker å bidra til at vi skal bli et enda bredere, konservativt folkeparti. Jeg tror det er et stort behov for det. Jeg ser ikke bort fra at vi kan nå opp til 30 prosent hvis vi klarer å få frem den bredden og det mangfoldet vi har. Jeg tror jeg kan bidra til å løfte partiet utover de gode nivåene vi har i dag, sier Thorheim.