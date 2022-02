Under bursdagsfeiringen i 2014 ble Europa snudd på hodet

Det var ikke en gang et rundt år. Det var bare en vanlig, litt stusselig, 43-årsdag på Grand Hotel i Mariupol. Denne kvelden skulle vi bare spise middag og gå til sengs, etter en lang arbeidsdag i den ukrainske byen ved Azovhavet.

Men kollega Øystein Bogen hadde i hemmelighet varslet de hotellansatte: Aage hadde bursdag. Etter at stroganoffen var satt til livs, kom de høflig med et lite kakestykke med stjerneskudd og lykkeønskninger. Russiske artilleribatterier lenger øst, ville også være med på feiringen.

I det jeg skulle sette gaffelen i kaka, hørte vi det. Først fjerne dump fra kanonavfyringer. Så, etter noen stille sekunder mens alle i restauranten holdt pusten, drønn fra granatene som slo ned. Flere avfyringer, deretter nedslag som føltes stadig nærmere.

Hele den natta ble vi holdt våkne av russisk artilleri som siktet seg inn på de ukrainske stillingene i nærheten av hotellet.

BURSDAGSKAKE: Betjeningen på Grand Hotel i Mariupol vartet opp med bløtkake mens russisk artilleri spilte opp mot byen. Foto: Privat

UTSENDT: Aage Aune og Øystein Bogen har jobbet sammen for TV 2 i Øst-Europa siden 2005. Dette bildet er tatt i Volgograd i Russland i 2011. Foto: Privat

Det var ikke den første krigen jeg hadde dekket som fotojournalist for TV 2. Men det var kanskje den mest skremmende opplevelsen. Usikkerheten med ikke å vite hvor neste granat ville treffe. En krypende, gyselig angst.

Det eneste vi kunne gjøre var å sitte og lytte nervøst for å gjette om artillerinedslagene nærmet seg der vi var. Vi visste at vi ikke oppholdt oss ved et militært mål, men vi visste også at i krig hadde man ingen garanti for treffsikkerheten. Det ble lite søvn, selv etter at kanonilden stoppet.

Dagen etter kjørte vi sakte mot frontlinja i utkanten av byen. Ved en bensinstasjon og noen boligblokker like ved veien kunne vi se resultatet av nattas bombardement.

Store krater i veikanten og svarte, takkete hull etter granatsplinter i bygningene. En utbrent lastebil stod rykende midt i veien. Dette hadde ikke vært noe «kirurgisk» presisjonsangrep. En kvinne i 30-årene hadde blitt drept og fire andre skadet.

ARTILLERIANGREP: En militær lastebil står rykende og utbrent i veien utenfor Mariupol i september 2014. Foto: Aage Aune / TV 2 RUSSISKSTØTTET: Separatister med støtte fra russiske militærstyrker startet i 2014 en krig mot ukrainske myndigheter i Donbass-området i Øst-Ukraina. De ønsket at denne delen av Ukraina skulle løsrive seg og knytte seg nærmere Russland. Foto: Aage Aune / TV 2

Krigføringen i Mariupol i begynnelsen av september i 2014 ebbet ut med at de ukrainske regjeringsstyrkene til slutt avverget framrykningen til de russiskstøttede opprørene. Men angrepet skulle ikke bli det siste.

Etter det ukrainske nederlaget og den påfølgende blodige tilbaktrekkingen fra Debaltseve i februar 2015, ble den såkalte Minsk II-fredsavtalen framforhandlet mellom Russland og Ukraina.

Avtalen skulle få slutt på krigshandlingene og tvinge fram en våpenhvile. Men avtalen viste seg å være svært skjør. Og i årene som fulgte la den grunnen for en bitter skyttergravskrig langs frontlinjene mellom utbryterområdene Donetsk og Luhansk og resten av Ukraina.

DEBALTSEVE: I februar 2015 tapte ukrainske regjeringsstyrker slaget ved Debaltseve i det som nå kalles Folkerepublikken Donetsk. Foto: Aage Aune / TV 2

Minst 13.000 ukrainske soldater og sivile har blitt drept i konflikten med Russland og nærmere 30.000 skadd siden krigen begynte.

Situasjonen for sivilbefolkningen i Donbass-regionen er like mørk i dag. Nesten fire millioner mennesker er fanget i opprørsområdene og er nesten helt avskåret fra statlige velferdsordninger og infrastruktur.

Hver dag må skrøpelige pensjonister trosse snikskyttere og minefelt, og krysse over frontlinjene for å kunne heve pensjonen sin i minibanker på ukrainsk side. Skyttergravene splitter familier og hindrer skolegang. Det er mangel på mat, vann og strøm.

Krigen har kastet lange skygger over framtida til en hel generasjon av unge ukrainere.

Opplevelsene i Mariupol i 2014 var fremdeles nært i minnet da vi satte oss på flyet fra Genève til Kiyv i januar 2022. Utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov hadde nettopp møttes i det internasjonale diplomatiets by ved bredden av Genfersjøen, for å forsøke å skape en viss enighet i forhold til den nye krisen i Ukraina. Disse samtalene endret ingenting. De siste ukene har flere europeiske statsledere måtte vende hjem fra besøk i Moskva og Kiyv, uten noen fredsløsning i bagasjen.

KRIGSFRYKT: I Ukrainas hovedstad må innbyggerne leve med trusselen om russisk invasjon. Foto: Aage Aune / TV 2

Russland har siden høsten 2021 samlet over 100.000 soldater langs den østlige grensa til Ukraina og har flyttet ytterligere styrker til Hviterussland for å true Ukraina fra nord. Russland krever innrømmelser og garantier fra USA om at Ukraina ikke blir med i NATO. USA og Vest-Europa vil ikke la seg true. Ikke Ukraina heller.

Ifølge USA og en rekke vestlige land er det en reell fare for et russisk angrep som vil føre til store tap av menneskeliv og få store konsekvenser for sikkerheten i hele Europa.

I Kiyvs gater er stemningen merkelig rolig når vi ankommer i februar 2022. Kanskje er det fordi folk er vant til å leve i krigsfrykt, siden krigen som begynte i 2014 aldri egentlig sluttet.

Sønner og døtre verver seg til hæren og trener på å forsvare landet. Nyhetssendingene på TV er fulle av saker om den russiske styrkeoppbyggingen. Russiske militæravdelinger står nå bare fire timers biltur nord for hovedstaden, rett over grensa til Hviterussland.

SPENT: Ved en minnevegg over de som har blitt drept i krigen, har noen tent et lys. Ingen vet hva som vil skje i morgen. Foto: Aage Aune/TV 2

Det er jevnlige hackerangrep og bombetrusler mot skoler og offentlige bygninger. Skolebarn må hver dag øve på evakuering til bomberom. Det er klart folk egentlig er redde.

Jeg føler krigsfrykten selv også, i den rå tåka i den eldgamle byen ved elva Dnepr. Den snikende frykten og usikkerheten for hvilken brutalitet som kan skje i neste sekund, er den samme som under bursdagen min i Mariupol for snart åtte år siden.