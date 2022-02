Slik påvirker en krig i Ukraina din økonomi

Ifølge amerikanske etterretningskilder kan Russland invadere Ukraina allerede denne uken. I mellomtiden er situasjonen svært spent.

Ofrene for en krig er først og fremst de som blir direkte rammet. Men en krig har også ringvirkninger som er globale. Det er umulig å si nøyaktig hvordan dette vil slå ut for norsk økonomi, men det vil bli påvirket.

Vi har spurt to økonomer som peker på fire områder som kan bli påvirket.

1. Rentenivået

Usikkerheten og ustabiliteten en krig skaper, gjør det mer risikabelt for Norge å stramme inn en økonomi ved kraftige renteøkninger.

– Det er mulig at Norges Bank ville utsette de renteøkningene som er varslet. Det å bremse økonomien i en usikker og turbulent tid, tror jeg Norges Bank ville nøle med å gjøre, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

2. Bensin og diesel

En krig ville være til hinder for handel med olje, og dette ville begrense tilgangen til bensin og diesel, i tillegg til at krigføring ville øke etterspørselen i seg selv. Dette ville være prisdrivende også på drivstoffet i pumpene på norske bensinstasjoner.

– Forbrukerne opplever nå høye drivstoffpriser, og en krig ville gi enda høyere priser, sier økonomiprofessor ved NHH, Trond M. Døskeland.

3. Strømprisene

Tilgangen til energi er avgjørende for prisnivået. Det europeiske energimarkedet er i stor grad avhengig av tilførsel av gass fra Russland. Med en konflikt mellom Russland, Ukraina og vest-Europa, ville denne tilgangen etter all sannsynlighet stoppe opp, med følgene det vil få.

– Tidligere erfaringer tilsier at at krig og usikkerhet knyttet til energiforsyning, fører til enda mer ekstreme strømpriser, og vi har sett effekten av dette allerede nå, sier Døskeland.

– En konsekvens vil kunne være at verdien på aksjene våre synker, fordi uro internasjonalt fører til at børsene synker slik at verdiene av fondene vi sparer i vil synke, i hvert fall inntil videre, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.



Vil ha norsk olje



Norge er en viktig leverandør av energi til det europeiske markedet. Og nettopp på grunn av begrensinger i energiforsyning, med påfølgende høye strømpriser og drivstoffpriser, vil den norske staten håve inn enda mer enn den gjør i dag.

– Prisene vil skyte i været, og da vil europa skrike etter norsk olje, gass og elektrisitet, sier Gundersen.

– For Norge som eksportør av energi mest i form av olje og gass, men også strøm, fører det til at vi som land blir rikere, men det er ikke alltid slik at det kommer forbrukerne til gode med en gang, understreker økonomiprofessor Trond Døskeland.