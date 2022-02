Sykehus fikk nye skilt: – En skikkelig flause

lEn god latter forlenger livet er et uttrykk de aller fleste er kjent med. Og om du benytter deg av heisen på Haugesund sykehus kan det til og med hende at du får erfare det.

For sykehuset, som er tilknyttet Helse Fonna, har fått seg splitter nye skilt som skal vise vei til de ulike avdelingene på sykehuset. Det er bare et problem: Der er ingenting som heter utroterapeut på sykehuset.

– Uroterapeut har vi faktisk, men utroterapeut, det må du finne en annen plass, skriver Helse Fonna på Facebook. De omtaler selv hendelsen som en skikkelig flause.

– Svett i pannen

Magne Kydland, kommunikasjonssjef i Helse Fonna, sier det er to heiser som har fått en noe misvisende oversikt over avdelingene.

Og på spørsmål om hvem som har skyld i feilen, svarer Kydland at det er vanskelig å vite. Men:

– Jeg ble litt svett i pannen da jeg fikk beskjed om en mulig skrivefeil på skiltene. Det kan jo ha vært min feil, for skissen har jo vært innom kommunikasjonsavdelingen for korrekturlesing, humrer han.

Samtidig påpeker han at sykehuset allerede er lagt inn bestilling på nye, korrekte skilt.

SVETT PANNE: Magne Kydland, kommunikasjonssjef i Helse Fonna, sier han ble svett i pannen da han fikk høre om skrivefeilen. Kommunikasjonsavdelingen hadde nemlig ansvar for korrekturlesing. Foto: Privat

Handler ikke om liv eller død

Da feilen ble oppdaget bestemte kommunikasjonsavdelingen seg like så godt for at folk skulle få le litt av tabben, og postet et bilde av skiltet på Facebook.

Kydland sier responsen på innlegget, som i skrivende stund har over 1300 likes, har vært stor. I kommentarfeltet på facebook-innlegget er responsen stort sett humoristisk.

– Vi kan ikke ta oss selv så høytidelig at vi ikke kan le litt av oss selv. Vi driver sykehus, og denne skrivefeilen handler jo ikke om liv eller død, sier han.

– Tror du det er et marked for «utroterapi»?

– Det er helt sikkert et marked for det, men den vil isåfall tilhøre en annen avdeling, som klinikk for psykiatri, svarer Kydland latterfullt.