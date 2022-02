I høst var jeg i Tyskland og testet BMW iX. En bil jeg umiddelbart hadde vansker med å omfavne, når det kommer til design. Den setter seg litt fast i halsen, og uansett hvor mye jeg hoster og harker, rikker den seg ikke derifra.

Jeg har fortsatt ikke helt gitt opp at jeg skal klare å svelge det. BMW har tradisjon for å komme med kontroversielt design som etterhvert vokser på publikum – og til slutt står seg riktig så godt.

Den elektriske SUVen blir i alle fall lagt merke til. Og mens jeg forrige gang kjørte iX xDrive50 – toppmodellen (mens vi venter på iX M60) – er det denne gangen innstegsmodellen som skal under lupen.

Kortere leveringstid

Du har sikkert merket deg at det begynner å bli en del iX-er på veiene, allerede. Utleveringene startet før jul – og norske kunder har bokstavelig talt stått i kø for å sikre seg denne bilen. Mange står der forresten fortsatt.

Chip-mangel rammer nemlig BMW, som så mange andre bilprodusenter.

I den forbindelse kan 40-utgaven være en løsning. Her er det nemlig kortere leveringstid. iX xDrive40 kan leveres i løpet av andre kvartal.

Hva i alle dager er denne knappen til?

Penger å spare

I tillegg er naturligvis innstegsmodellen rimeligere. Den står oppført med en startpris på 659.000 kroner. Til sammenligning koster xDrive50 fra 891.720 kroner.

Spørsmålet mange vil stille seg, er om rekkevidden er nok og om ytelsene holder.

Vi tror vi har funnet svaret – og kan komme med gode nyheter for deg som synes toppmodellen blir for dyr.

Mens det er lange ventetid på den foreløpige toppmodellen, iX xDrive50, kan innstegsmodellen leveres i løpet av andre kvartal i år.

Hva er nytt:

xDrive40 har en batteripakke på 71 kWt. Det er betydelig mindre en storebroren – som kan vise til 105 kWt. Dessuten er det mindre enn konkurrenten med fire ringer i grillen. Audi e-tron 55 har 86,4 kWt.

Men BMW har knekt en kode, når det gjelder å holde forbruket lavt. Derfor har de en solid rekkevidde fra batteripakken sin. Målt etter WLTP er den på 425 kilometer. 24 kilometer mer enn nevnte Audi e-tron 55.

Selv om batteripakken er mindre, er ikke bagasjerommet større i xDrive40, sammenlignet med xDrive50. 500 liter er det du får. Legger du ned bakseteryggen, øker det til 1.750 liter.

I baksetene er det romslig. Rikelig med plass til bena god takhøyde.

Her får forøvrig begge iX-ene rundjuling av e-tron – som byr på 660 liter.

Totalt er det 326 hestekrefter og 630 Nm i testbilen. Her er det et ganske kraftig sprang opp til xDrive50 – med sine 523 hestekrefter.

Sistnevnte klarer 0-100 km/t på bare 4,6 sekunder. Men 6,1 sekunder, som xDrive40 bruker, er slett ingenting å skamme seg over, det heller.

Du kan forresten glede deg over at tillatt hengervekt ikke er noe lavere her. Du kan trekke opptil 2.500 kilo, som virkelig merker seg ut i klassen.

Tillatt nyttelast er 645 kilo – som også er veldig bra – og du kan ha 75 kilo på taket.

Interiøret har lassevis av særpreg – og svært høy opplevd kvalitet.

Hvordan fungerer det?

La oss like godt gå rett på dette med rekkevidden, siden det nok er det største spørsmålet for de som vurderer denne bilen. Basert på testuken, med helt vanlig vintervære, anslås rekkevidden å ligge rundt 330-400 kilometer om du kjører litt forsiktig og forvarmer bilen.

Her må vi nok en gang legge til at rekkevidde på elbiler på ingen måte er en eksakt vitenskap. Det er mange faktorer som spiller inn.

I Motors store rekkeviddetest av elbiler i januar – kom iX xDrive40 316 kilometer. Til sammenligning klarte xDrive50 (med oppgitt rekkevidde på 590 kilometer) 503 kilometer i testen.

Vi tar også bilen med på testruten vår, som er 100 kilometer lang. Her er det både småveier og motorvei. Bilene blir ikke forvarmet i forbindelse med disse testturene. Med temperaturer opp mot to plussgrader, endte forbruket endte på 21,9 kWt per mil. Det mer enn godkjent for en stor SUV.

Omtrent like viktig som rekkevidde, er ladetid. Her har også Motor gjort gode målinger. Fra tre prosent til 80 prosent tok 45 minutter på Ionity-stasjonen – mens den fikk knappe 200 kilometer rekkevidde etter 25 minutter på ladestasjonen.

Maks ladefart er 150 kW på iX. Her har blant andre e-tron og iX xDrive50 høyere kapasitet (200 kW).

Fiffig detalje. BMW Har lagt inn et eget rensesystem for ryggekameraet. Smart – men det beste er om hele kameraet kan være skjult til det skal brukes.

Når det gjelder kjøreegenskaper er disse et stykke unna å kalles sportslige. iX er en stor og tung bil, og de som ønsker å kjøre aktivt vil nok ikke blir helt overbevist her. Men frasparket er solid. Vi savner slett ikke mer krefter – og på typisk elbil-vis har du kreftene tilgjengelig umiddelbart.

Elmotoren som er plassert bak, dessuten kraftigere enn den som er på forakselen. Det merkes. At den kjennes litt bakhjulsdrevet i enkelte situasjoner, er noe mange BMW-entusiaster verdsetter.

Forøvrig er den svært trygg og solid på veien. En herlig langturbil, med imponerende lavt støynivå og høy komfort.

Framkommeligheten fikk vi også satt litt på prøve vanskelige hytteveier. iX-en krabbet gjennom snøen uten problemer.

Det er høy "bling-faktor" på midtkonsollen.

Setene er gode. Ideelt sett skulle vi gjerne kunne senket de lavere ned, men man blir vant med å sitte "høyt", også. De har utypisk lite sidestøtte og ikke forlengbar sittepute – men til akkurat denne bilen fungerer de overraskende godt, likevel.

Styrefølelsen er BMW-presis, altså godt vektet og presis.

Vi trives bak rattet, rett og slett.

Utseendet tiltrekker seg fortsatt mange (forskrekkede) blikk – og designet er ikke for alle. Men når du først har kommet inn, er det vanskelig å ikke la seg rive med.

Interiøret er innbydende, moderne og har høy luksusfaktor. Det er lekre detaljer og et svært imponerende infotainmentsystem.

Skal vi pirke på noe, er koppholderne "under" midtkonsollen er litt kronglete plassert.

Frunk får du ikke på iX. Men det er et ekstra rom under gulvet i bagasjerommet til blant annet ladeledninger.

Konklusjon:

Joda, den har mindre rekkevidde og er ikke like rask som storebroren. Men iX xDrive40 er likevel en bil å regne med.

Du får den dessuten levert før den har rukket å bli gammel, den går godt nok for de aller, aller fleste og rekkevidden duger. Skal du kjøre mer enn 300 kilometer må du gjerne ha en stopp på veien, uansett.

Dessuten er det jo en betydelig prisforskjell. Vi tipper det kommer til å bli mange xDrive 40 på veiene utover våren.

PS: Husk å bestille varme i rattet, midtarmlenet og armlenene i døra. For en deilig luksus på vinteren!

Her fyller du på spylervæske. Artig løst!

Bilen for deg hvis?

Du liker høy komfort og ikke trenger voldsom rekkevidde

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil ha gatas lekreste bil ...

BMW iX xDrive 40 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel Effekt: 326 hk / 600 Nm 0-100 km/t: 6,1 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk (WLTP): 19,4 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 71 kWt Rekkevidde: 425 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 495 x 196 x 165 cm Bagasjerom: 500 / 1.725 liter Vekt: 2.365 kg Tilhengervekt: 2.500 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 659.000 kroner Pris testbil: kroner Oppgitt vs målt:

Målt forbruk*: 21,9 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

