De siste to årene har det kommet en rekke nye bilmerker til Norge. Nå er det klart for ett til: I dag kom nemlig nyheten om at Gill Gruppen blir den første distributøren av elbiler fra Geely Auto i Europa.

Og Geely er ingen smågutt i bilbransjen. I vår del av verden er de mest kjent som eierselskapet bak Volvo og Polestar.

Geely tok over Volvo tilbake i 2010 og har hatt stor suksess med å gjøre Volvo til et premiummerke, samtidig som både salg og overskudd har økt kraftig.

Rekkevidde på 460 kilometer

Geely Auto Group ble grunnlagt i 1997 og har mer enn 50.000 ansatte, 12 bilfabrikker samt fem globale forsknings- og utviklingssentre i Hangzhou, Ningbo, Göteborg, Coventry og Frankfurt. I 2021 solgte Geely Auto til sammen over 1,33 millioner biler

Elbilen Geometry C blir den første modell ut på det norske markedet. Dette er ikke overraskende en kompakt SUV/crossover. Bilen har en rekkevidde på 460 kilometer, målt etter WLTP-metoden.

Modellen vil også kunne leveres i en utgave med en noe mindre batteripakke som resulterer i en WLTP-rekkevidde på 350 kilometer.

Denne bilen fra Geely minner mistenkelig om noe annet

Slik ser det ut innvendig i Geometry C.

Oppstart i år

Importøren går ikke ut med priser ennå, men lover at disse skal være svært konkurransedyktige, på biler med omfattende utstyrsnivå.

Geely har på kort tid bygget seg opp til å bli et stort bilkonsern.

Geometry er for øvrig Geely Auto sin dedikerte helelektriske merkevare. Geometry skal benytte det siste innen gruppens teknologiske nyvinninger når det gjelder intelligente kjøretøy, tilkoblingsmuligheter, lettvektsmaterialer og modulære plattformer.

Autoindustri AS er et salgsselskap innenfor Gill Gruppen. De vil være ansvarlig for salg og markedsføring av Geely Auto sine produkter i Norge. Daglig leder Christian Stenbo forventer oppstart allerede i løpet av året:

Gamle Volvoer lever videre i Kina

Ikke overraskende starter Geely med kompakt SUV i Norge. Dette er en bilklasse som stadig vokser.

Flere modeller på vei

– Europa, og da spesielt Norge, er et viktig marked for Geely Auto og vi vil dermed ha den nødvendige prioriteten som skal til for å kunne få levert de første bilene til sluttkunde allerede i år, sier Stenbo, i en pressemelding.

Autoindustri vil nå starte arbeidet med å etablere et nasjonalt salgs- og servicenettverk i Norge. Geely Auto har store ambisjoner for det europeiske markedet og vil i løpet av kort tid introdusere flere nye modeller i det norske markedet.

Bekreftet: Norsk storselger skal bygges i Kina

Fakta Geely Geometry C Lengde: 4432 mm Bredde: 1833 mm Høyde: 1560 mm Akselavstand: 2700 mm Batterikapasitet: 53kWt / 70 kWt Rekkevidde (WLTP): 350 km / 460 km Maks ytelse: 150 kW / 201 hk

Video: Fikk et stort problem med hyperbilen, da reddet Charlotte dagen