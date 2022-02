Valnes med offensiv melding til treneren under lagsprinten: – Dæven, tenkte jeg

Det var knyttet særlig stor spenning til Erik Valnes sine etapper på lagsprinten. Der skulle 25-åringen måle krefter med kanoner som Aleksandr Bolsjunov og Ivo Niskanen.

– Jeg skjønte jo at det var mitt heat det skulle bli fart i. Så jeg måtte psyke meg opp til å gå. Men jeg skjønte ganske tidlig at jeg hadde kontroll på dem, det er veldig deilig å kjenne at man er så pigg på en sånn her dag, sier Valnes til norsk presse etter seieren på lagsprinten.

Og at han hadde en god dag merket sprinttrener Arild Monsen, som pratet med sin elev inne i vekslingsområdet mellom rundene.

– Da han hadde gått andrerunden gikk jeg litt forsiktig bort og spurte hvordan det gikk. Så sa han: «Slapp av, jeg har mer igjen», sier Monsen.

– Da tenkte jeg «dæven», da er vi med! Da var han bare offensiv, han grudde seg ikke til å gå gang nummer tre, og det er så viktig at du kan angripe selv sånne store gutter, sier treneren stolt.

Valnes husker også samtalen og gliser når vi forteller hva treneren har sagt.

– Han (Monsen) sa «nå går du bra». Jeg svarte «jeg tror jeg har et par gir til, nå må vi få ut det siste her, sier Valnes.

Klæbo roser lagkompisen

Klæbos rundingsbøyer

25-åringen var ganske trygg på OL-gull da han sendte Johannes Høsflot Klæbo ut på siste runden sammen med Finland og den russiske olympiske komité.

– Statistisk sett så skal det vel gå bra visste jeg, men når det er snakk om OL-gull så er det litt ekstra spenning. Men de to karene der (russiske Aleksandr Terentev og finske Joni Maki), på en sånn her stadion, på en normal dag, er vel rundingsbøyer for Johannes. Men det koker litt ekstra når det er OL, så jeg var nervøs, men han fikk det til å se veldig enkelt ut. Det var ufattelig deilig, sier Valnes.

– Er dette ditt største øyeblikk som skiløper?

– JA, svarer han kontant.

Også Klæbo var mektig imponert over lagkameraten sin.

– Jeg er utrolig imponert over det Erik gjør på sisterunden, han får jo Ivo og Bolsjunov til å se ut som smågutter, sier Klæbo.

Begynner å synge når Klæbo rykker

– «Rakkerfant» i smørebua

Klæbo skal forberede seg til femmila lørdag, men for Valnes er OL over. Da kan gutten fra Sørreisa unne seg en liten feiring.

– Det er klart det må feires. Jeg har vel noen gjøremål her med pressekonferanse og dopingkontroll sånn umiddelbart, så får vi se om det blir en liten «rakkerfant» i smørebua her etterpå, gliser dem olympiske mesteren.