– Bare en som vet om det blir krig

Det er Vladimir Putin.

– Hvordan oppfatter du krigsfaren i Europa nå?

– Det er vanskelig å si. Det er vel faktisk bare en som har svaret på det. Det er en kritisk situasjon og dette kan gå begge veier. Men la oss håpe at det er mulig å følge det diplomatiske sporet videre, sier forsvarsministeren.

Underforstått mener Enoksen at det bare er Russlands president Vladimir Putin som vet om Russland starter en krig eller ikke.

PUTIN VET: Russlands president Vladimir Putin og bordet hvor han har tatt imot en strøm av vestlige toppledere til samtaler de siste ukene. Foto: Mikhail Klimentyev

På NATOs forsvarsministermøte er det få som tør spå utfallet av den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland.

Torsdag morgen sa NATOS generalsekretær at det ikke var tegn til at Russland har trukket tilbake styrker fra grenseområdene mot Ukraina. Tvert imot mente generalsekretæren at det motsatte er i ferd med å skje. Russerne har sagt at de er i ferd med å trekke styrker tilbake, og er villige til å fortsette forhandlinger med NATO og USA.

– Vi har heller ikke opplysninger om at det er en tilbaketrekning som skjer. Det blir sagt, men det er ingen tegn som tyder på at den tilbaketrekkingen skjer, sier Enoksen.

– Ikke splittelse

Onsdag møttes NATOs forsvarsministere til møte i Brussel. Målet med møtet er blant annet å vise at forsvarsalliansen står sammen under sikkerhetskrisen i Europa.

STÅR SAMMEN: NATOs forsvarsministere vil vise Russland at de står sammen og ikke lar seg splitte, ifølge forsvarsministeren. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Det som er tydelig er at de 30 NATO-landene står forent i budskapet. Det er viktig at vi står sammen og at det ikke er splittelse blant landene, sier forsvarsministeren.

Møtet skal også diskutere opprettelse av fire nye NATO kamp-grupper, som skal utstasjoneres under fransk ledelse sør-øst i Europa. Så mange som 1000 soldater skal utstasjoneres i Bulgaria og Romania, og muligens også i Ungarn og Slovakia.

– Det er opplagt at det er uro i den østlige flanken av NATO i forhold til det som skjer, sier Enoksen.

Norge skal også sende 50-60 soldater til Litauen i tillegg til de som allerede er der. For øyeblikket har Norge 120 soldater i det baltiske landet. Soldatene kan være på plass i løpet av et par uker, ifølge forsvarsministeren.

– Hvordan oppfatter du viljen fra Russland til å føre nye samtaler?

– Viljen ser jo ut til å være tilstede, men hva som kommer ut av det er uklart. Vesten har vist vilje til å fortsette forhandlinger og diplomati, men det må være en vilje på den andre siden. Det er Russland som har ansvaret for å deeskalere den situasjonen vi står i og komme fram til løsninger.