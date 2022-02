Espen Bjervig blir ikke olympisk mester i kommunikasjon

Vi er nå vitne til et OL som preges like mye av utenomsportslige støy som medaljefangst og prestasjoner i løypa. Til tross for suverene løp fra Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes er det mye som skurrer i den norske langrennsleiren. Både når det gjelder vrakingen av Emil Iversen og håndteringen av kvinnelandslaget har kommunikasjonen utad stått til stryk.

Det er en krevende øvelse å både skulle bygge opp de utøverne som deltar i OL og samtidig ta på alvor de utfordringene norsk langrenn, og da spesielt damelangrenn, står overfor. Langrennsledelsen har under OL mislyktes på begge fronter. De har heller ikke evnet å håndtere kritikk på en god måte.

Langrennsledelsen har måttet tåle kritikk for flere avgjørelser både i forkant av OL og underveis i lekene. Både forberedelser, smittevern, laguttak og ekstern kommunikasjon har skapt debatt. Så langt har ikke Espen Bjervig og co håndtert disse diskusjonene spesielt godt. I flere tilfeller virker det som taktikken har vært at angrep er det beste forsvar, men det er sjelden en god strategi for idrettstopper.

Å møte kritiske spørsmål med sure miner og syrlige stikk er verken spesielt stilig eller smart. I et OL der det ikke har gått helt på skinner for de norske langrennsløperne er det liten grunn til å avfeie all kritikk som irriterende mas.

De beste lederne tar også kritikk de selv føler er urettferdig på alvor. Kloke ledere vet at de ikke nødvendigvis sitter på fasiten, og at det er lurt å være åpen for at man ikke alltid treffer blink.

Bjervig har prøvd å avfeie noe av kritikken ved å kalle den medieskapt. Men det er ikke bare eksperter i media som er misfornøyd med langrennsledelsens opptreden under OL. Også deres egne utøvere har pekt på at mye kunne og burde ha vært håndtert annerledes. Det er en tilbakemelding som må tas på alvor.

Hvem som skal få reise til OL og hvem som skal gå hvilke renn vil alltid være en vanskelig vurdering. Noen vil bli skuffet. Nettopp derfor er det så viktig at disse prosessene oppleves ryddige og rettferdige. Når for eksempel Emil Iversen reagerer så kraftig på å ikke få gå 15-kilometer etter å opplevd å få et løfte om å gå den distansen, må ledelsen ta det på alvor.

Det holder ikke å gjemme seg bak at dette er noe man skal håndtere internt. Det er selvsagt mange vurderinger som ikke bør tas i full offentlighet, men frykten for åpenhet er en dårlig vane Bjervig og co bør kvitte seg med fortest mulig. Åpenhet er ikke farlig, det er tvert imot helt nødvendig i enkelte situasjoner. Man trenger ikke fortelle alt, men man må kunne gi gode svar når spørsmålene først er stilt.

Et av de temaene som har skapt mest diskusjon den siste tiden er ståa i kvinnelangrenn. Det er en varslet krise, men Bjervig har ikke klart å svare på de bekymringene på en god måte. Hans oppgave er å ta den utfordringen på alvor, uten å rive ned de løperne han har med seg til OL. Det har han ikke klart.

Bjervig har så langt kommet til kort når han har blitt utfordret på hvilke grep de vil ta for å løfte frem neste generasjons kvinnelige skiløpere. Det er rett og slett ikke godt nok. Ragnhild Haga var tydelig da hun fikk spørsmål om hva hun syntes om nettopp dette:

“Da mener jeg han er på etterskudd, skal jeg være helt ærlig. Fordi de signalene kunne han tatt for lenge siden.”

Det er vanskelig å være uenig med Haga her. Varsellampene har blinket lenge, og da må man kunne forvente at langrennssjefen har brukt tid og krefter på å finne løsninger. I stedet har vi fått en situasjon der man ikke henter inn reserver på damesiden, Anne Kjersti Kalvå aldri fikk reise til OL selv om hun trodde hun skulle få muligheten og Tiril Eckhoff plutselig var ønsket på damestafetten. Det er en fallitterklæring, og det er ikke rart at flere av utøverne reagerer.

Det er fullt mulig å ha en skikkelig diskusjon om etterveksten bak Johaug uten å avskilte de utøverne man per nå har i troppen, men de signalene som har blitt sendt underveis i OL er neppe spesielt motiverende for de som drømmer om å ta opp arven etter Johaug.

Under OL i et av verdens mest lukkede land burde Espen Bjervig heller valgt åpenheten. Når OL-røyken har lagt seg, bør langrennsledelsen ha en grundig evaluering av hvordan de har fremstått før og under OL. Sannheten er at de ved flere anledninger har prestert langt under pari, og det må de ha ydmykhet og selvinnsikt nok til å innse.