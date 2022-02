Øyunn tok andreplassen i Farmen kjendis – vill spådom slo til: – Hadde rett!

AREMARK (TV 2): Øyunn Krogh (26) tapte finalen i kunnskap mot Isak Dreyer (28). Allerede før hun visste hvem de andre deltakerne var, hadde hun en spådom for sesongen. Og den slo til.

Søndag kveld skulle vinneren av «Farmen kjendis» kåres. Den avgjørende kunnskapskonkurransen sto mellom influenser Øyunn Krogh (26) og «Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer (28), etter at influenser og «Torpet kjendis»-vinner Marna Haugen (40) tapte i melkespann.

Allerede fra start hadde Dreyer en ledelse, da han startet konkurransen med både storbondekniv og finalekniv. Siden Kroghs ukesoppdrag ble sabotert, hadde hun kun en finalekniv.

De resterende deltakerne kunne gitt én av finalistene nok en kniv, men siden de fikk like mange stemmer, ble det ikke delt ut noen stemmekniv.



EN I FAVØR: Isak Dreyer hadde en kniv i sin favør, før kunnskapkonkurransen gikk i gang.

– Bittert

Dreyers forsprang økte raskt, og til slutt var det ikke mulig for Krogh å ta ham igjen. Stillingen endte 6-2 til Dreyer.

– Selvfølgelig er det bittert å ryke ved målstreken. Det hadde vært umenneskelig hvis jeg ikke hadde syntes at det var surt, sier Krogh til TV 2 like etter at finalen er over.

VINNER: Isak Dreyer er årets vinner av Farmen kjendis 2022.

26-åringen legger til at hun hadde et godt utgangspunkt for finalen, da hun hadde pugget gårdsboka fra perm til perm. Hun unner likevel Dreyer seieren.

– All ære til Isak – jeg unner ham den seieren. Men jeg hadde syntes det ville vært utrolig deilig å ta den fra ham, sier hun og smiler lurt.

UNNER SEIER: Øyunn Krogh unner Isak Dreyer seieren, men skulle heller stått øverst på pallen selv.

Hadde spådom

Allerede før Krogh visste hvem hun ville møte inne på Bøensætre gård, la hun ut en video på Instagram-storyen sin med en spådom for oppholdet. Her forutså hun at hun kom til å stå i en finale med bodøværingen.

– Det stemmer! Jeg visste ikke om Isak skulle være med, men såpass oversikt har jeg over kjendis-Norge at jeg tenkte at «hvis ikke de caster han, så er det høl i huet», begynner Krogh.

HADDE SPÅDOM: Øyunn Krogh spådde at hun kom til å stå i finalen med Isak Dreyer.

Hun innrømmer at hun spådde Dreyers deltakelse med skrekkblandet fryd.

– Jeg tenkte: «Farmen kan jeg vinne, men det blir sinnssykt vanskelig hvis Isak er med». Og jeg hadde rett. Men målet var å komme til en finale, og det var ingen tvil om at jeg kom til å stå med ham. Så jeg er kjempefornøyd. Herregud. Jeg har gitt alt, sier Krogh.

NÅDDE MÅLET: Øyunn Krogh har vært tydelig på at hun ville vinne Farmen kjendis.

Ga alt for å vinne

Allerede fra hun fikk beskjed om at hun skulle være med på Farmen kjendis, hadde Krogh bestemt seg for å gi alt for å dra seieren i land.

– Har du hatt noen strategi?

– Dette her blir klisje, men det er å være seg selv. Og så har jeg jo solgt meg inn, da. Det har jo vært flere jentekamper på rad, så jeg har jo prøvd å ikke havne ut på hyttene. Jentene her har vært sinnssykt sterke og jeg har ikke hatt lyst til å havne i tvekamp mot noen av dem, svarer hun.

FLITTIG: Øyunn Krogh har lest flittig i gårdsboka, og jobbet på, mens hun har vært på Farmen kjendis.

Hun medgir at strategien slo litt sprekker den femte uka, da hun gikk mot fellesskapets avtale om å velge jentekamp da Marna Haugen entret gården, og dermed hisset på seg samtlige menn på gården.

Overrasket over én ting

26-åringen er mest overrasket over at hun levde seg sånn inn i tilværelsen på Bøensætre.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle forsvinne inn i bobla sånn som jeg har gjort. Plutselig var dét at Niklas Baarli skjelte meg ut verdens ende. Jeg følte meg så liten. Og så dro alle sammen, mens jeg og Isak var igjen på gården, og da fikk jeg litt perspektiv på det, forklarer Krogh.

HAVNET I BOBLEN: Øyunn Krogh var ikke forberedt på å havne inni Farmen kjendis-boblen så hardt som hun gjorde.

Det er likevel noe fra oppholdet på Bøensætre hun ønsker å videreføre i egen hverdag.

– Jeg har i det siste skjønt at jeg bare må kaste meg inn i ting og stole på meg selv. Det skal jeg fortsette med. Så synes jeg ikke det er så innmari farlig hvis man feiler. Jeg er stolt av og kjempefornøyd med en andreplass, sier hun.

