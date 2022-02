De forbereder seg til sommeren, studentene ved Orbit NTNU i Trondheim. Da skal det store skje; deres egen-produserte satellitt SelfieSat skal skytes opp fra SpaceX i USA. Men først må de samle inn lasten til satellitten.

Ønsker dine bilder

– Vi vil gjerne gjøre romfart til noe som alle elever i landet kan engasjere seg i.

VIL DU HA SELFIE FRA VERDENSROMMET MÅ DU SENDE BILDE TIL DISSE: Eivind Heggset, Ulrik Falk-Petersen og Andreas Westre jobber med å sluttføre SelfieSat,satellitten som skal gå i bane i minst ti år. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Gruppa med studenter bruker mer tid på satellitten enn på studiene sine. Det synes de ikke gjør noen ting. De får så enormt mye igjen, av opplevelser og kunnskap.

Nå håper de at mange skoleelever og studenter vil være med på deres spesielle reise opp i rommet. I juli skal satellitten vise hva den kan, fullastet med bilder. Den skal opp i bane, 500 kilometer over jorda.

SELFIESAT: Det nærmer seg sluttspurt for studentenes egen satellitt. Selfiestanga vil reise seg i rommet og peke mot jordoverflata. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

SelfieSat, satellitten de har utviklet, har form som en melkekartong. En selfiestang spretter ut. Ytterst er et bittelite kamera festet.

– Når den kommer opp i banen sin, vil flere antenner sørge for god kontakt med jorda. Selfiestanga vil peke mot jordkloden, og alle skoleklasser som deltar i prosjektet vårt kan regne med å få en selfie i retur, forklarer Ulrik Falk-Petersen (24) som tar en master i prosjektledelse ved NTNU.

Billig-reise til rommet

Før i tida var det bare stormaktene Sovjetunionen og USA som kunne sette av store deler av statsbudsjettet sitt til romferder. Nå er prisen blitt så lav at selv studenter på studielån kan klare ferden.

– Det er klart, det koster jo opp mot to millioner kroner, så vi er avhengige av universitetet og sponsorer for å klare det, sier de.

Én rakett kan ha flere hundre satellitter om bord. Og NTNU-studentene har bestilt sin reise og avgang til uti juli.

SLIK VIL DET FOREGÅ: Studentenes egen grafikk viser framgangsmåten. Foto: Privat

Når først satellitten er skutt ut vil den holde seg i bane i mange år.

– Den kan være i bane i minst ti år, forklarer Andreas Westre (22), som tar master i kybernetikk og robotikk. Så vil den bremses opp og brenne opp i atmosfæren, lenge før den når jorda.

På de åra vil den kunne sende mange bilder fra rommet ned til bakkestasjonen på NTNU. For to ganger daglig vil den passere over Norge.

– Kult at vi nærmer oss målet

Oppe på taket på en av de mange høye bygningene på NTNU står utstyret som gjør det mulig å kommunisere med satellitten.

– Her kan vi «snakke» med den, og holde oversikten over hvor den er, sier Ulrik Falk - Petersen.

EGEN BAKKESTASJON PÅ NTNU: Studentene kan kommunisere med SelfieSat, og kontinuerlig ta imot bilder fra rommet, forklarer Ulrik Falk-Petersen (24) Foto: Stein Roar Leite / TV 2

I en fart av åtte kilometer pr sekund skal deres egen satellitt fare over kloden, 14 runder i døgnet.

– Men hva er målet, utenom det å få sendt selfies?

– Ja, det spør mange om, å bruke så mye tid på noe som kanskje ikke er så vitenskapelig. Men vi ser det sånn, at vi ønsker å skape et engasjement rundt romfart. Og ikke minst det å rekruttere flere inn i relevante studier. På den måten kan vi bidra til å utdanne morgendagens rom-ingeniører i landet. Det er jo ikke tvil om at vi får en praktisk tilnærming til studiene på denne måten, mener Ulrik.

– Det er jo veldig kult da at vi nærmer oss målet med oppskyting til sommeren, sier Eivind Heggset (27).

Studentene ved Orbit sier de etter hvert kan ta imot bilder fra mange flere, men utgangspunktet nå er å starte med de unge.

SpaceX er et amerikansk romfartsforetak som har som mål å redusere kostnadene med å sende last opp i rommet. Grunnleggeren er Elon Musk

SelfieSat er 10 x 10 x 20 cm, og har som hovedmål å sende bilder fra verdensrommet, men også å gi studentene unik erfaring med rom-teknologi

Over 100 personer har jobbet med satellitten fram til nåværende form

Satellitten vil ligge i såkalt lav orbit-bane, ca 500 km over jordoverflata