Brannsjefen i Bergen mener virksomheten til Ryde er uholdbar

Brannen natt til i dag skjedde i et såkalt brannsmitteområde, som betyr at den skjedde i et område med særlig stor fare for spredning.

– Første etasje var i full fyr og leilighetene over er ødelagt av sot og varme, sier brannsjef i Bergen, Leif Linde.

Flere hjemløse etter brann

14 mennesker ble evakuert og flere er fortsatt hjemløse.

– Gjennom vinduet så jeg masse blålys og brannbiler. Det var skummelt, forteller Sile Wevang i nabohuset.

21-åringen som bor i et kollektiv så dramaet på nært hold. Hun forstår ikke at det kan være lov å oppbevare elsparkesykler og tilhørende batterier i et boligområde.

BEKYMRET NABO: Silje Wevang på vekket midt på natten av at det brant i nabohuset. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Her er det mange trehus som står tett. At de fortsetter å lagre på slike steder når det har skjedd flere branner forstår jeg ikke, sier studenten.

Flengende kritikk

Det synet deles av brannsjefen i Bergen, som ikke legger fingrene mellom når han beskriver selskapet som har vært involvert i tre branner siden slutten av desember.

– Det er fullstendig uholdbart. Vi har hatt tett kontakt med Ryde om hvor og hvordan de skal oppbevare batterier. Likevel er dette tredje brannen på kort tid, sier brannsjefen.

Han forteller at brannvesenet ikke var klar over at lokalet på Nordnes i Bergen ble brukt til å oppbevare elsparkesykler og batterier.

– Det ser ikke ut som de forstår alvoret med å lagre batterier på et egnet sted. Vi har derfor bedt om et møte for å få en forklaring på hva i all verden de har tenkt på her, sier brannsjef, Leif Linde.

Ifølge brannsjefen kom de tidlig på plass i natt og fikk slått ned brannen.

– Den tette, svarte røyken kunne vært livsfarlig for beboerne. Skjer dette på nytt i sentrum er det ikke sikkert vi kommer like raskt til, advarer brannsjefen.

TV 2 har på tross av flere henvendelser i dag ikke fått svar fra Ryde. Da vi snakket med brannsjefen hadde heller ikke brannvesenet fått kontakt.

UTVIKLET VARME: Brannvesenet tok med seg flere batterier som hadde startet å utvikle varme. Nå ligger de i vann på hovedbrannstasjonen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Så vidt jeg vet har det verken eier av bygget eller noen fra Ryde vært her i dag. Det virker useriøst, sier brannsjefen i Bergen.