Isak vant «Farmen kjendis» – nekter for spesielt «Farmen»-fenomen

Årets «Farmen kjendis»-sesong er ved veis ende, og vinneren av den sjette sesongen ble til slutt Isak Dreyer (28) fra Bodø.

Med en overlegen ledelse i den avgjørende kunnskapskonkurransen mot influenser Øyunn Krogh (26), kunne han til slutt juble høyest.

– Det er fantastisk å vinne. Jeg elsker det, sier en ordknapp Dreyer til TV 2, rett etter finalen.

VINNER: Isak Dreyer vant Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

I løpet av seks uker på gården har Dreyer briljert med sin kunnskap, og villig lært bort til andre. 28-åringen har dog hatt en klar formening om hvordan han skulle nå toppen.

– Jeg har tenkt på hvert lille steg jeg skulle gjøre, og har hatt lyst til å vinne hele tiden. Jeg har jo hatt en strategi fra start, men noen ting endrer seg underveis. Jeg føler at den samme taktikken har blitt fulgt hele tiden, sier han.



UNNER SEIEREN: Øyunn Krogh unner Isak Dreyer seieren, selv om hun ønsket å ta den selv. Foto: TV 2/Alex Iversen

Savnet hunden

Flesteparten av de som deltar i enten Farmen eller Farmen kjendis, snakker til stadighet om den kjente bobla. Den har dog ikke Dreyer følt på et sekund.

– Jeg har ikke vært i noen boble. Jeg har vært her i seks uker. Det verste har egentlig vært å være borte fra de som er viktige i livet mitt, blant annet hunden min.

– Jeg er ganske vant til å være borte fra alt og alle i flere uker i forbindelse med jobb og tur og jakt, forklarer han.

ÅRETS CAST: Isak Dreyer feiret med resten av årets Farmen kjendis-gjeng på Bøensætre gård, etter finalen. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Kanskje lettere

Å bli kjent med de andre kjendisene har vært rart for Dreyer. Han er likevel glad for å knytte nye relasjoner, og lære nye ting. Selv er han håndverker, og innrømmer at det kan ha vært en fordel.

– Mye av det vi gjør her er jo håndverk, men det var også en del jeg ikke kunne fra før av. Jeg tar det kanskje lettere enn noen som aldri har gjort noe slikt før, erkjenner han.

FERDIGHETER: lsak Dreyer briljerte i smiekonkurransen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Flere av deltakerne heiet ekstra på Dreyer, blant annet influenser Sophie Elise Isachsen (27). Hun og Dreyer knyttet et nært bånd inne på gården, og har i senere tid holdt på relasjonen.

GOD TONE: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer fikk en nær relasjon på Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Spekulasjonene om de to er et par har florert siden de kom ut fra gården. Da Dreyer fikk spørsmål om det var noe mer mellom det på finalen som ble spilt inn i fjor, holdt han kortene tett til brystet.

– Jeg og Sophie er gode venner, og det skal vi være videre, håper jeg.

– Så det er ingen Farmen-flørt på gang?

– Ingen kommentar.

«Måtte den sleipeste vinne»

I den femte og siste ordinære uken på Farmen kjendis valgte Dreyer å sabotere ukesoppdraget, slik at hans konkurrent Krogh ikke fikk en finalekniv. Når TV 2 spør om han føler seieren er fortjent, til tross for sabotasjen, har han et kontant svar:

– Jeg er veldig glad i ordtaket: «Måtte den sleipeste vinne». Og det gjør han i dag. Det er et spill der inne, og det spilte jeg. Jeg har ikke gjort noe som er ulovlig der inne, sier han.

SPILT SPILLET: Isak Dreyer har vært aktiv i å spille spillet på Farmen kjendis, særlig da han saboterte ukesoppdraget i uke fem. Foto: TV 2/Alex Iversen

Tidligere i vinter avslørte dog Dreyer at han, og flere andre deltakere, hadde brutt reglene inne på gården. Dreyer fikk nemlig utenforstående til å handle sprit, vin og kebab for han, for titusentalls kroner.

– Det var ganske enkelt da vi først fant metoden, forklarte han, da han gjestet God kveld Norge med artist Heine Totland.

I shuttletrafikk sprang Dreyer gjennom skogen for å hente luksusvarene.

– Det må jobbes for å få til ting. Man kjedet seg jo innimellom, så det å få til det der var min spenning i hverdagen. Å få til det ulovlige er fantastisk gøy, uttalte han den gang.

Aldri i tvil

I løpet av finaleuka har Dreyer imponert med sine ferdigheter og hurtighet. Da han, Krogh og influenser Marna Haugen (40) kjempet om den første finaleplassen, var det på hengende håret at det gikk i Dreyers favør.

– Jeg fatter ikke hva som skjedde. Jeg snekret som et helvete, og det var dødskult å forstå at nå puster jeg Isak i nakken. Jeg forstod hvor pissredd han måtte være, da han så at jeg ledet. Det var halve opplevelsen for meg, uttalte Haugen til TV 2 etter hun tok tredjeplassen.

HAKK I HEL: Marna Haugen var nære å ta finaleplassen fra Isak Dreyer i snekrekonkurransen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Dreyer derimot var aldri i tvil.

– Jeg fikk vel aldri noen følelse av at nå ryker det, men fokuset mitt er på den ene øvelsen jeg holdt på med, forklarer han.

Nå som han står som vinner av Farmen kjendis, beskriver han oppholdet som 10/10.

– Hvis du ikke hadde vunnet, hvordan ville du beskrevet oppholdet da?

– For min del er det førsteplass jeg går for. Sisteplass er ingen tittel, og alt mellom er røkla.

