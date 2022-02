Falla hardt ut mot ledelsen: – Føler meg ikke godt nok forberedt

Se hvor det gikk galt under lagsprinten i Sportsnyhetene øverst.

Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng var svært skuffet etter åttendeplassen på lagsprinten. Etterpå åpnet Falla opp om uroen som har preget laget dette mesterskapet.

– Jeg vet ikke om det har påvirker oss sånn prestasjonsmessig, men det er jo uttalelser der som vi kanskje skulle vært foruten fra ledelsen vår, sier Falla.

Under lekene i Kina har det vært mye snakk om krisen i norsk kvinnelangrenn. Langrennssjef Espen Bjervig har uttalt at de vurderte å hente inn en skiskytter til stafetten. Mens landslagstrener Ole Morten Iversen har sagt det ville vært en skrell om noen andre enn Therese Johaug tok medalje i distanserenn.

Falla mener skiledelsen har håndtert det på en dårlig måte utad.

– Jeg synes litt synd på laget mitt. Jeg blir på en måte en av de eldste, jeg har vært med lenge og oppnådd mye, men det er så mange hardtarbeidende jenter her. De er så flinke, de står på og legger ned innsats hver enste dag, 24 timer i døgnet, for å bli best på ski. Jeg syns de fortjener bedre omtale enn som så. De fortjener at folk har troa på de, sier 31-åringen.

Espen Bjervig føler han har svart på kritikken tidligere.

– Det har jeg vel svart på de siste tre-fire dagene, om det er blitt sagt noe som de ikke har likt, så evaluerer vi hvert eneste år. Da evaluerer vi alt fra prestasjoner, til trening, til samarbeid mellom oss, interne spilleregler og alle mulige sånne ting. Så setter vi oss ned og finner ut hva vi skal gjøre bedre til neste år, svarer langrennssjefen når han blir konfrontert med Fallas uttalelser.

KRITISERT: Maiken Caspersen Falla mener Espen Bjervig burde holdt seg for god til uttalelsene om sprintlaget. Foto: Torstein Bøe

Føler seg ikke godt nok forberedt

Og nettopp evaluering håper Falla det blir, både når det kommer til det sportslige og kommunikasjonen utad.

– Man må ta noen runder. Det er synd å legge all skyld på jentene på laget, de er så hardtarbeidende, gjør alt de kan. Vi må ta en evaluering på prestasjonen til hele laget, på hva vi har gjort i år, for vi må gjøre det bedre neste år, sier Falla.

Hun forlater nå Beijing med to åttendeplasser i bagasjen. Det er uvant kost for mesterskapsløperen som står med mesterskapsmedaljer fra 2013, -14, -15, -17, -18, -19 og -21.

– Jeg føler meg ikke godt nok forberedt, innrømmer hun.

– Det er mange ting egentlig, man må se på helheten, men jeg skulle ønske jeg hadde trent mer spesifikt på løypa, det har vi gjort før og det har fungert så bra. Jeg tror vi har trodd at vi har trent spesifikt på løypa, trodd at vi har gjort det bra nok, men så kommer vi hit og det man trodde var bra nok, det var ikke bra nok, utdyper hun.

Mener det var riktig å vrake Johaug

Flere høydedøgn før Sotsji

Falla føler heller ikke hun har vært godt nok forberedt på høyden som OL i år arrangeres på.

– Jeg vet ikke hva andre har gjort med høyde. Men jeg vet for eksempel at foran OL i Sotsji var vi mer i høyden, og det var jo lavere enn her.

– Føler du at ledelsen burde ta mer av det ansvaret?

– Ja, jeg syns det.

Falla innrømmer at hun ikke liker å stikke hodet frem og si ifra slik som hun gjør nå, men 31-åringen gjør det for lagvenninnene sine, som har fått gjennomgå under mesterskapet.

– Jeg har sagt mer enn nok, jeg har sagt mer enn jeg pleier, men jeg står her fordi jeg har lyst til å forsvare lagvenninnene mine. Det er et ekstremt godt miljø i laget, de største støttespillerne mine er lagvenninnene mine, og de fortjener å ha en ledelse som har troa på dem. Fordi de står på som få, avslutter hun.