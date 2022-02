Dyreetisk uforsvarlig ulvejakt

Denne gangen ved å utvide jakten på ulv til 1. mars, og gi Statens naturoppsyn ansvaret for å skyte inntil 17 gjenlevende ulv i de to revirene Rømskog og Bograngen.

Når det er gjort vil regjeringen ha lyktes i å skyte mer enn en tredjedel av ulvebestanden i Norge – inkludert fire flokker inne i ulvesonen der vern av ulv skal være prioritert.

Utgjør ingen risiko

Det finnes ingen rasjonell begrunnelse for dette ut over stortingsflertallets egendefinerte bestandsmål for ulv på fire til seks ynglinger. Ulv er en kritisk truet art i Norge, og det er ingen grunn til at ulvene i disse to flokkene ikke skal kunne fortsette å leve nå som jaktperioden for lisensjakt er over.

Flokkene som er foreslått tatt ut er stabile flokker i etablerte revir, som ikke utgjør noen risiko for tap av beitedyr.

Men i stedet for å godta at jakten avsluttes 15. februar, har regjeringen brutt enda en dyreetisk barriere. Nå har vi fått en regjering som også vil skyte ulv i ulvens parrings- og yngleperiode. Det har ikke skjedd før, og det er det gode grunner til.

Ulv i Skandinavia får valper i perioden 20. april til 20. mai. Med en drektighetstid på ca. 63 dager hos ulv, tilsier det at 95 % av parringene skjer etter 20. februar.

Derfor avsluttes fellingsperioden før paringssesongen. I paringssesongen er nemlig ulv mer bevegelig og det er større risiko for at det skytes dyr fra utilsiktede revir. Også Statens naturoppsyn kan gjøre feil, og når jakten forlenges, vil risikoen øke for at drektige tisper mister sin partner.

Det kan føre til at den diende tispa får større problemer både med å forsørge seg selv i dieperioden og gi valpene nok mat når de skal spise fast føde.

Uetisk uakseptabelt

Det er ikke uten grunn at jakttiden fra 1. januar til 15. februar er fastsatt i rovviltforskriften, og begrunnet ut ifra dyreetiske og dyrevelferdsmessige hensyn. Prinsippet om yngletidsfredning er også lovfestet både i viltloven, naturmangfoldloven, dyrevelferdsloven og Bernkonvensjonen. I 2017 uttalte Rådet for dyreetikk at jakt på dyr i yngleperioden er etisk uakseptabelt.

Også med Venstre i regjering endret vi jakttidene for ulv, men i motsetning til regjeringen strammet vi inn på jaktperioden. Den sørskandinaviske ulvebestanden er truet av innavl, og derfor sørget vi i 2019 for at det ikke lenger er tillatt med jakt på ulv verken innenfor eller utenfor ulvesonen fra 1. oktober til 1. desember.

Dette er en tid en del ulv vil være på vandring, samtidig som det ikke lenger er sau på utmarksbeite. Denne endringen gjør det enklere for vandrende ulv fra Finland å komme til og tilføre friske gener til den sørskandinaviske ulvebestanden. Og det virker. Vi har nå genetisk viktig nyetablert ulv i Settenreviret som må spesielt beskyttes i den tiden vi nå går inn i.

Rovviltfiendtlig regjering

Det er i realiteten lite problemer med ulv i Norge. Likevel er det mange som iherdig forsøker å forsterke konflikten. Venstre mener det ville gitt en mer forutsigbar, enklere og dyreetisk bedre forvaltning om vi øker bestandsmålet til 8 til 12 ynglinger per år. Det kunne redusert konfliktnivået samtidig som bestandssituasjonen ville blitt bedre for en kritisk truet art i Norge .

Dessverre har vi i stedet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fått den mest rovviltfiendtlige regjeringen i Norge siden ulv ble fredet i 1971, og som nå bryter en ny etisk barriere for å redusere ulvebestanden.

