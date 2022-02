Melder om ellevill pågang: – Det er litt spesielt

Etter at restriksjonene forsvant, merker særlig én bransje en enorm etterspørsel.

Det har kun gått noen dager siden de aller siste restriksjonene ble lettet i Norge, og hverdagen har så smått begynt å gå tilbake til slik vi kjente den før pandemien brøt ut for to år siden.

For mange betyr en normal hverdag å kunne reise igjen. Og nettopp det kan forsikringsselskapene skrive under på.

Massiv økning

Forsikringsselskapet If melder om en ellevill pågang, og skadesenteret har trafikk på linje med de travleste ukene i sommerferien.

– Det pleier ikke å være sånn at januar og februar er høysesong, så det er litt spesielt, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland til TV 2.

Den samme pågangen melder forsikringsselskapet Gjensidige om.

– Tallene vi har nå sammenlignet med i fjor, viser en økning på 60 prosent. Selv om det var usedvanlig lite reiseaktivitet i fjor, gir det likevel en pekepinn, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Torbjørn Brandeggen sier at når det kommer til reiseskader, er de på nivå med et normalår.

– Det har tatt seg opp rimelig raskt. Vi er faktisk over et år som 2019, og litt under 2020, sier han til TV 2.

– Veldig mange lurer

Alle forsikringsselskapene sier at de fleste har spørsmål om reiser.

– Fordi norske myndigheter har «avblåst» koronaen her hjemme, så lurer veldig mange på hva som skjer dersom man får covid-19 før man skal reise, sier Handeland i If.

Forsikringsselskapenes tips før avreise: Sjekk hva forsikringen dekker.

Sørg for at passet er gyldig.

Sett deg godt inn i situasjonen i landet du skal reise til.

Last ned Utenriksdepartementet sin app «Reiseklar».

Les på nettsiden ReopenEU. Dette er en nettside hvor du kan klikke deg inn på hvert enkelt land for å se hvilke vilkår som gjelder.

For etter regjeringens pressekonferanse på lørdag ble både påbudet om isolasjon og karantene ved koronasykdom fjernet. Nå er det kun en anbefaling om å holde seg hjemme dersom man har symptomer.

– Nå behandler vi korona på lik linje med annen sykdom. Kan du vise til en positiv PCR-test eller en melding fra legen, erstatter vi de utgiftene reiseselskapene eller flyselskapene ikke dekker, sier Handeland.

STOR PÅGANG: Kommunikasjonssjef i If sier at pågangen har vært massiv de siste ukene. Foto: Aage Aune / TV 2

Kommunikasjonssjefen sier videre at de får overraskende mange forespørsler som går på koronarelaterte hendelser i utlandet.

– Få blir alvorlig syke der vi må hjelpe til med behandling. Men det går veldig mye på praktiske ting som at man blir satt i isolasjon og karantene og trenger utvidede hotellopphold og forskjøvet hjemreise, forklarer Handeland.

– Bare sett starten

Rysstad i Gjensidige tror den enorme pågangen bare vil fortsette. Særlig med vinterferien rett rundt hjørnet.

– Vi tenker nok at vi bare har sett starten. Vi er egentlig ikke overrasket over pågangen, men kanskje noe overrasket at det er snakk om såpass høye tall, sier han.

BARE STARTEN: Gjensidige og kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad sier at antall skademeldinger nærmer seg et normalår. Foto: Mats Stordal

Rysstad sier at det er mange forvirrede nordmenn. Særlig dersom man bestiller reise til et land på et tidspunkt uten reiseråd, også skjer det endringer før avreise.

– Mange kan da få kalde føtter og være usikker på om man skal reise eller ikke. Men det finnes ingen «kalde føtter-forsikring», sier kommunikasjonssjefen.

GRANCA: Forsikringsseslakepene for ofte henvendelser fra folk som skal til populære reisemål, som Gran Canaria. Foto: Arill Riise / TV 2

– Alt mellom himmel og jord

Forsikringsselskapene opplever også at de får mange spørsmål de ikke nødvendigvis ikke kan svare på.

– Folk lurer på alt mellom himmel og jord. Hvis man ser pandemien under ett er det ofte spørsmål vi ikke kan svare på, sier Rysstad.

Selskapene opplever stadig vekk at de må henvise folk til Utenriksdepartementet.

– Vi får ofte mange praktiske spørsmål. Som «Jeg skal til Gran Canaria, hva må jeg tenke på da?», sier Handeland i If.

– Mange er rustne i ferievanene sine, så det kan fort oppstå en glipp, sier Rysstad i Gjensidige.

Forsikringsselskapene har derfor en klar oppfordring.

– Selv om norske myndigheter har avblåst pandemien her hjemme, så er ikke verden normal enda. Men det er trygt å reise, så gjør det for all del, sier Handeland.