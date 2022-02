Pangstart for lynvingen: – Tilfører Barcelona noe de sårt trenger

Se Valencia - Barcelona på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 16.00!

29. januar var Adama Traorés hjemkomst til Barcelona et faktum, seks og et halvt år etter at han forlot Catalonia for England. Returen til barndomsklubben har startet på glimrende vis.

– En rutinert djevel som mister hodet litt

Lånet til Barcelona fra Wolverhampton, som varer ut sesongen, har åpnet med et brak. På de to ligakampene Traoré har spilt for Barcelona, står han allerede med to målgivende pasninger: én mot Atlético Madrid, i tillegg til et svært viktig innlegg på pannebrasken til Luuk de Jong, som sikret uavgjort på overtid mot byrivaler Espanyol.

Se assisten mot Espanyol i videovinduet øverst!

Traorés målgivende pasninger for Barcelona er like mange som han hadde for Wolverhampton på de to foregående sesongene til sammen.

Lånet begynner gradvis å se ut som meget kløktig business av Barcelona.

– Spennende å se om det kan fortsette

TV2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg, sier at selv om utvalget så langt er tynt, kan man tydelig se hva Adama Traoré tilbyr katalanerne.

– Det er vanskelig å uttale seg på så få kamper, men det du har sett så langt er at han tilfører Barcelona noe de sårt trenger. Han gir veldig mye uforutsigbarhet offensivt som er ekstremt vanskelig for motstanderen å forholde seg til.

– Han binder flere spillere til seg, og skaper rom for lagkameratene sine, legger fotballeksperten til.

Etter en rimelig skuffende første sesonghalvdel for Wolves, har spanjolen allerede fanget oppmerksomheten til mang en LaLiga-entusiast, og ikke minst Barcelonas supportere.

I debuten var han en konstant plage for Atlético Madrid-forsvaret, og det tok kun 20 minutter før det målgivende innlegget kom. Han ble også kåret til banens beste av statistikknettsiden WhoScored.

I forrige helgs oppgjør mot byrival Espanyol kunne han notere seg sin andre målgivende på like mange kamper, da Barcelona sikret et verdifullt poeng på overtid.

Og ikke nok med det – kraftpluggen vant også flest dueller, med sine elleve, og fullførte fem driblinger, mer enn noen andre. Det skriver den spanske avisen SPORT, som hyller Traoré som Barcelonas beste signering i januar.

Berg påpeker at spanjolens tilsynelatende plutselige effektivitet blant annet er et produkt av Xavis planlegging og spillestil.

– Det ser ut som at Xavi har en veldig tydelig plan på hvordan han skal få mest mulig ut av Traoré. Det handler i stor grad om å sette ham opp én mot én alene på kanten i så mange situasjoner som mulig. Kombinasjonen av enorm fysikk og styrke i lag med eksplosiviteten og rykket han har er veldig vanskelig for de fleste backer å håndtere.

– Det blir veldig spennende å se om det kan fortsette, eller om det er overraskelsesmomentet i de første kampene som har gjort det vanskelig for motstanderne, utdyper Berg.

Før midtukekampen mot Napoli i Europa League, fortalte Xavi om sitt syn på nysigneringen på en pressekonferanse, og delte mye av det samme TV 2s fotballekspert beskriver.

FORNØYD: Barcelona-trener Xavi Hernández liker det han har sett av Adama Traoré så langt. Foto: ALBERT GEA

– Han drar spillere ut av sine posisjoner for å få ballen ut på den andre vingen. Han utfordrer folk én mot én, og han forstår det godt. Han utgjør forskjellen i kamper og jeg er veldig fornøyd med ham, sa Barcelona-treneren om Traoré, gjengitt i Football España.

Blir lånet permanent?

Adama Traoré har kun vært i Barcelona i underkant av en måned, men allerede snakkes det om en eventuell permanent overgang.

– Barcelona har gitt uttrykk for at de ønsker det. Men på alt som omhandler Barcelona, er det et spørsmål om penger. Man vet jo ikke hvor de står i sommer med tanke på hvor mye de kan bruke. Men både klubben og spilleren ønsker det, påpeker Mina Finstad Berg.

Låneavtalen inkluderer en klausul som gjør det mulig for klubben å signere 26-åringen på permanent basis i sommer.

LYKKELIG: Adama Traoré har all grunn til å smile over oppholdet i Barcelona så langt. Foto: ALBERT GEA

Selv legger Traoré ikke skjul på intensjonene sine. Da han ble presentert som Barcelona-spiller i januar, innrømmet han at hjertet alltid peket mot Catalonia selv om han forlot klubben i 2015.

– Noen ganger må du ta en avgjørelse for å kunne returnere til førstelaget. Av ulike grunner valgte jeg å gå, men målet mitt var alltid å komme tilbake, sa han da Barcelona-returen var bekreftet.

Om lånet blir permanent eller ikke, gjenstår å se. Uansett har oppholdet i Barcelona så langt vært av det svært imponerende slaget, og lynvingen vil håpe på å kunne krysse av også sin tredje ligakamp for klubben på samme måte som mot Atlético Madrid og Espanyol.

Kan Traoré og hans Barcelona ta tre poeng borte mot Valencia i dag? Se kampen på TV 2 Play fra kl. 16.00!