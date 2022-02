– Stagnerer vi nå, blir vi akterutseilt

Danskene har hatt all grunn til å strekke armene i været etter innsatsen på hockeyarenaen i OL. Både herre-og damelaget kvalifiserte seg til lekene. Denne uka imponerte drengene med å ta seg til en kvartfinale mot ROC.

– Jeg er utrolig imponert over hva danskene har fått til. De har levert knallbra både i OL-kvaliken og under OL i Beijing. De har rett og slett gått forbi oss, sier TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel.

Det var nettopp Danmark som slo ut Norge i OL-kvaliken på nye Jordal i august. Det tapet svir ennå for en skuffet hockeygjeng. Og det har skapt en følelse av at konkurrentene er i ferd med å dra i fra mens Norge står igjen på perrongen.

– Hockeyen har utviklet seg i et litt høyere tempo internasjonalt enn det norsk hockey har. Jeg føler at mens de andre gutta er ute og leker med de store så står vi igjen i skolegården, sier Brede Frettem Csizsar som kan skilte med over 500 seriekamper for Vålerenga.

Brede Frettem Csiszar frykter Norge ikke klarer å henge med i utviklingen Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Roald, Berit

Danmark er et lag Norge lenge har sammenliknet seg med, men ser man på ressurser og forutsetninger burde Norge vært i OL og ikke Danmark.

Norge har nå registrert om lag 10.000 hockeyspillere, Danmark har 5000. Årlig bruker Norge rundt tolv millioner på sine elitelag på kvinne-og herresiden. Det danske hockeyforbundet forteller til TV 2 at de i år har brukt litt mer enn normalt. Ti millioner som følge av at både herre- og damelaget er i OL.

Antall ishaller er helt avgjørende. Norge har nå 52 mens Danmark kan skilte med 28. Riktignok fordelt over et mindre areal og færre byer.

– Stagnerer vi nå, så blir vi akterutseilt. Vi har kanskje vært litt bortskjemte med den generasjonen som gikk til tre kvartfinaler i VM og tok oss til OL, men den generasjonen er på vei ut og vi har ikke klart å fylle på med nok spillere under fra, mener Jesper Hoel.

Jesper Hoel mener Norge har mistet en generasjon med spillere Foto: Espen Solli

Men hockeypresident Tage Pettersen mener Norge er langt bedre rustet dersom man ser på de yngre generasjonene.

– Vi er inne i et generasjonsskifte. Vi har veldig mange gode U20- spillere som snart er klare. Selv om Danmark er i OL med både herre-og damelaget sitt. Så må vi huske at vi har vært i OL de tre siste gangene og ikke Danmark. Jeg synes det er mer interessant å se på de yngre aldersklassene. Ser vi alle landskampene mellom Danmark og Norge på 17, 19, og 20 siste året så har Norge vunnet alle. Det synes jeg det er mer interessant å se på når vi ser inn i krystallkula enn å se på A-lagsnivå nå, sier Pettersen

– Hva tror du er grunnen til at det nå er danskene som er i OL og akkurat nå kan skilte med sju NHL-spillere?

– Unge danske spillere har vært flinkere til å dra ut for å spille og trene seg opp enn det vi har vært i Norge. Det tror jeg er en av de bevisste satsingene som har bidratt til å løftet det landslaget de har nå. Danskene har vært et lite ishockeymarked så de har vært flinkere til å få spillere med potensiale til å flytte ut for å bli gode har fått flere mens i Norge har vi flere og bedre klubblag som gjør at flere velger å bli i Norge, mener Hockeypresident, Tage Pettersen.

Jesper Hoel håper Norge nå har det som skal til for å forvalte de unge, lovende spillerne som nå kommer opp slik at de klarer å ta steget opp på elitenivå også.

– Det er veldig mange spennende spillere på gang, men det er opp til klubbene, forbundet og spilleren selv å forvalte de talentene og sørge for at vi får det sluttproduktet vi trenger. Det er mye arbeid som skal legges ned for at vi skal klare å følge danskene på A-landslagsnivå nå.

Tage Pettersen er president i Norges Ishockeyforbund. Her avbildet på Jordal Amfi under en kamp i Fjordkraft-ligaen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hockeyforbundet mener de nå jobber godt for å ruste seg for fremtiden og har lagt en ny strategi for å utvikle kvaliteten på trenere og spillere på vei opp.

– En av tingene vi gjør fra forbundet er å restrukturere satsingen vår. Vi har ansatt veldig god kompetanse nasjonalt som skal bidra til talentsatsingen i klubbene. Vi har laget en ny trenerutdanning og en ny modell for utvikling ute i klubb. Jeg tror vi er på rett spor på veldig mange av tingene.

Og bygging av flere ishaller er selvsagt avgjørende dersom Norge skal ta større steg.

– Vi har nå ansatt en som reiser rundt for å predike hvor viktig det er å bygge anlegg rundt om i kommunene. Flere steder ligger det inne i planene. Nå åpnes det snart også en ny arena i Asker, men det er nå de små treningsarenaene vi trenger flest av.