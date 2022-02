Politiet: Folk tatt av snøskred i Trysil

Saken oppdateres!

Nødetatene har rykket ut etter melding om snøskred i Trysil, opplyser politiet på Twitter klokken 12 onsdag ettermiddag.

– Det er fryktelig mye å gjøre her nå. Det vi kan si er at vi har fått melding om et skred overfor Knettsetra, og at det kan være folk i skredet. Det er det vi vet foreløpig, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Brannvesenet bistår i søket med flere ressurser.

– Alle nødvendige ressurser er varslet. Vi har ikke oversikt foreløpig, sier vaktleder Knut Arild Bakke i 110-sentralen til TV 2.

#Trysil kl 1146: Nødetater samt frivillige rykker ut til melding om snøskred. Det er meldt om folk i skredet. Egen pressemelding vil gå ut. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) February 16, 2022

Ifølge brannvesenet er det fremdeles uklart hvor stort skredet er.

– Nå har vi startet grovsøk sammen med politiet. Det er tidlig i fasen, men vi har flere folk på stedet. Vi vet ikke hvor mange som skal være tatt, sier han.

Snøskredet skal ha gått klokken 11.46 onsdag.