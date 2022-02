Da nervene tok henne, ble Gull-Vetles råd redningen

– Jeg skrev "OL 2022" på veggen i leiligheten min da jeg begynte på NTG som 16-åring. Det er jo elleve år siden. At jeg fikk lov til å gå her og gjorde det bra er bare sykt deilig, sier Karoline Knotten etter å ha levert en meget sterk etappe under kvinnenes stafett.

Knotten skulle egentlig ikke gå en eneste konkurranse i OL, men reserven ble hentet inn på stafettlaget etter det ble klart at OL er over for Ingrid Landmark Tandrevold.

I OL-debuten leverte Knotten fullt hus på både liggende og stående skyting, og vekslet 13 sekunder bak tetgruppen.

– Jeg er kjempefornøyd med min egen etappe. Jeg har vært kjempenervøs, men jeg føler meg litt kald, sier Knotten og utdyper:



– Jeg tror kanskje det er det beste løpet jeg har gått, spesielt med tanke på at det er trått, kaldt og i høyden. Samtidig vet jeg at jeg får plassen fordi Ingrid ikke kan gå, og det er jo hun som fortjener å gå i dag. Jeg er helt sikker på at hun hadde gjort det fantastisk. Men når det ble som det ble er jeg veldig glad for at jeg klarte å levere.



Marte Olsbu Røiseland hadde mye ros å komme med etter Knottens prestasjon.



– Karoline ble kastet litt inn i det, reiste hit til OL som reserve og så får hun vite at hun skal gå stafett for Norge der alle håper på medalje. Å levere sånn som hun gjorde på den første etappen, er det bare å ta av seg hatten for. Det var skikkelig rått. Hun fikk ikke medalje, men hun fortjener en skikkelig klapp på skulderen av alle oss andre, sier Røiseland.



Lot seg inspirere av Sjåstad Christiansen



Tirsdag sikret Vetle Sjåstad Christiansen stafettgull til herrene etter en enorm ankeretappe. Det roet nervene hos Knotten dagen før dagen.



– Jeg ble så inspirert av Vetle i går. Det er lov å slippe en luke, og det er lov å ikke henge på for alle penga. Gå ditt eget løp, er vel egentlig saken, og gjør jobben på standplass, sier Knotten fornøyd.



– Hva var det beste rådet du fikk før stafetten?



– Det viktigste var vel det Vetle sa om at selv om man er nervøs og spent så husk at man kunne sittet hjemme og vært bitre for at man ikke var her. Så rådet var å utnytte og ta til oss hele denne erfaringen man får. Jeg følte jeg traff den veldig godt.



– Følelsene stemte igjen



Knotten forteller at hun har hatt blandede følelser de siste ukene.



– Jeg har jo visst i en måned at jeg skal være reserve her og ikke gå noen skirenn. Jeg har kanskje ikke fortjent det heller, for jeg har ikke vært i form og har ikke fått det til, sier OL-debutanten.



Men opp mot OL begynte det å løsne for Knotten og hun kjente på godfølelsen. Det er hun glad for at hun fikk frem under stafetten.



– Jeg kom hit og var litt lei meg i noen dager, men så var jeg glad og fornøyd igjen. Så det har svingt litt i følelsene, men det er i hvert fall veldig digg når jeg har sagt at jeg har følt meg pigg at jeg faktisk presterte i dag. Følelsene stemte igjen og slik har jeg ikke hatt det tidligere i sesongen.



– Hvordan føles det å ha fått oppfylt drømmen med OL-deltagelse når du egentlig ikke skulle gå?



– Jeg tror ikke jeg har turt å tenke på hvor stort dette faktisk er. Jeg har fått litt meldinger, men jeg har egentlig ikke turt å svare på alle. Jeg synes det er helt rått at jeg har drømt om OL 2022, virkelig ønsket å være her og virkelig ønsket å gå og konkurrere.



– Kanskje når jeg kommer hjem etter OL skjønner jeg at det var veldig stort dette her. At jeg ikke bare var her for å se på, sier Knotten og smiler.