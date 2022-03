Klart for valgkamp på Lerkendal: – Æ tælle itj sølv

27. april skal det avgjøres hvem som blir ny styreleder i Rosenborg. For RBKs valgkomité landet valget på den tidligere fotballspilleren og proffsyklisten Cecilie Gotaas Johnsen.

– Da muligheten først ba seg begynte forespørselen egentlig å vokse på meg. Jeg er jo en som liker litt utfordringer og jeg har selvfølgelig ikke sagt ja dersom jeg ikke hadde vært skikket til jobben. Det er et viktig prinsipp og såpass integritet har jeg i det jeg holder på med. Det er ikke en lettferdig jobb jeg går inn i nå, sier Gotaas Johnsen til TV 2.

Hun inviterer oss til sitt hjem på Byåsen i Trondheim. Der kommer det tydelig fram at 45-åringen er drevet av konkurranse.

– Æ tælle itj sølv, smeller det fra hovedpersonen når hun viser oss samlingen av kongepokaler som står utstilt i stua.

I løpet av Rosenborgs 104 år lange historie har klubben aldri hatt en kvinnelig styreleder. Gotaas Johnsen, som både er norgesmester på sykkel og serie- og cupmester med Rosenborg, blir dermed historisk om hun blir valgt inn av RBKs årsmøte i slutten av april.

– Historisk? Jeg tenker at det er litt uinteressant, egentlig. Jeg tenker at denne jobben er uavhengig av kjønn, også håper jeg egentlig at det ikke er på grunn av kjønn at jeg velges til denne jobben her. Det bør være for det jeg står for og det er viktig for meg, sier hun bestemt.

Men at valgkomiteen har landet på Gotaas Johnsen som sin kandidat betyr ikke at hun får en enkel vei til toppen i Rosenborg. I kjente omgivelser, 70 meter over bakken, venter nemlig Tore Strømøy. Fra Tyholttårnet har han full kontroll over Trondheim og Lerkendal. Nå vil han være mannen som leder RBK tilbake til toppen av norsk fotball.

PÅ SPORET: Tore Strømøy varsler at han svarer ja dersom det kommer benkeforslag på årsmøtet.

– Jeg skulle vel sikkert ha holdt kjeft og sagt at jeg ikke var interessert i å ta på meg oppgaven som formann. Jeg ble jo spurt for to år siden, eller jeg ble fremmet som et benkeforslag, og det syntes jeg hørtes artig ut. Så ble jeg spurt nå igjen; «hva om du blir spurt i år?», og da sa jeg ja, for det synes jeg høres artig ut. Så var det i gang, smiler Strømøy til TV 2.

Vurdert av valgkomiteen

For to år siden kom Strømøy for sent til kaffen i kampen om styreleder-vervet. Selv om enkelte hadde ytret ønske om den tidligere norgesmesteren i kappgang som ny Rosenborg-leder, hadde 61-åringen glemt å fornye sitt medlemsskap i klubben.

– Jeg fikk jo en henvendelse fra styret den gangen, den samme dagen som årsmøte skulle være. Da spurte de om jeg kunne være så snill å trekke kandidaturet mitt og stemme på Ivar Koteng, sier Strømøy.

Nå er Koteng imidlertid ute av bildet, og Strømøys medlemskap er på plass. Denne gangen var han også blant dem som ble vurdert av RBKs valgkomité.

– Det kan jeg bekrefte at han ble og det har han bekreftet i mediene selv også. Så han har vært inne til samtale, ja, sier valgkomiteens leder, Skjalg Nesjan til TV 2.

Selv sier Strømøy følgende om sin dialog med valgkomiteen.

– Jeg ble innkalt av valgkomiteen en gang i fjor høst. Da fortalte de meg at jeg var en av de som var spilt inn og derfor ville de ha et møte med meg. De sa at jeg skulle få vite ganske tidlig hvordan det gikk, men jeg fikk høre det etter at jeg leste det i avisen. Da så jeg at den ene etter den andre i det sittende styret hadde takket nei, og da skjønte jeg kanskje hvilken vei det gikk, forklarer Strømøy.

Men selv om Strømøy ble veid og funnet for lett av Nesjan og resten av valgkomiteen, har flere varslet benkeforslag på programlederen. På Facebook er det også opprettet en gruppe for TV-profilen, som i skrivende stund har 1200 medlemmer.

– Det må jo være fint for årsmøtet å ha i alle fall to å velge mellom, sånn at det ikke blir som rene, gamle Sovjetunionen, der man stemte på Leonid Bresjnev eller ikke. Jeg klarer ikke å se hvor problematisk det skal være, at en har to personer å velge mellom. Sånn som jeg forstår det er det to rimelig oppegående skapninger også, sier Strømøy.

– Rosenborg er en demokratisk medlemsklubb. Det betyr at det er helt legitimt å fremme andre kandidater, og så er det altså årsmøtet som avgjør til slutt. Men vi er trygge på at vi har landet på en god kandidat, som er det riktige for Rosenborg nå. Vi vil jobbe alt vi kan for å få tilslutning fra flertallet av medlemmene i slutten av april, legger Nesjan til.

FORNØYD: Skjalg Nesjan er godt fornøyd med valgkomiteens innstilling. Foto: Frank Lervik

Ingen ny Koteng

Tilbake i snøværet på Byåsen har Gotaas Johnsen satt seg godt til rette i godstolen. Sjefsstrategen i Equinor, som har sittet i RBK-styret det siste året, tar gladelig imot konkurranse på det kommende årsmøtet.

– Det er nå en del av demokratiet, det, så det må man bare forholde seg til. Det er greit. Det eneste jeg kan gjøre er å være meg selv, si hva jeg står for og hva jeg brenner for, smiler hun, og fortsetter i et durabelig tempo:

– En sånn flåse som jeg har sagt flere ganger er at jeg vet det jeg vet, det er ikke så interessant. Det er mer interessant det de andre vet, det som jeg ikke ser. Om jeg kan få det perspektivet inn i andre diskusjoner så tror jeg at man i sum, sammen, kan ta bedre beslutninger. Jeg er veldig nysgjerrig på folk. Om de er veldig uenige med meg selv, så tenker jeg «interessant, hvorfor det?»

Den tidligere Trondheims-Ørn-spilleren er klar på at hun ønsker et åpnere Rosenborg, men legger samtidig til at hun neppe vil være like synlig i media som nåværende styreleder, Ivar Koteng.

– Jeg er nok kanskje skrudd sammen litt annerledes enn det Ivar er, og det er klart at folk er jo forskjellige, så man angriper situasjoner forskjellig også. Personlig så tenker jeg at det handler om å delegere som styreleder. Da må man evne å lede gjennom andre, at andre får gjøre jobben. Jeg tror at styret har ansvaret for det rammeverket som skal settes. Så kan man delegere de daglige oppgavene, eller de skal delegeres, til Tove (Moe Dyrhaug) og det sportslige, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker egentlig ikke å være den som skal eksponeres for alt, det har jeg ikke noe behov for heller. Jeg skal selvfølgelig gjøre min del. Jeg skal ikke ha noe ansvarsfraskrivelse, det er ikke det jeg sier, men flere personer i styret kan steppe opp og ta ansvar om de har ekspertise på et område som er tema.

Vil streame styremøtene

Både Gotaas Johnsen og Strømøy er tydelige på at rammeverket for suksess blir deres viktigste oppgave. Sistnevnte, som har en fortid som styreformann for håndballkvinnene i Byåsen, mener at han har ballasten som trengs for å føre Rosenborg videre.

– Jeg lærte mye om hvordan man bygger opp en idrettsklubb, men ikke minst om det rundt som må på plass for at idrettsklubben skal trives.

– Blir det et åpnere Rosenborg med Tore Strømøy som styreleder?

MANGE PLANER: Strømøy har flere tanker om hva han ønsker å gjøre dersom han kommer til makten på Lerkendal.

– Ja. Det blir veldig åpent. Det tror jeg man vil merke med en gang. Jeg synes jo det er rart i dag at folk ikke kjenner styremedlemmene. Man vet jo ikke hvem som er i styret i Rosenborg. Kanskje skulle man ha streamet styremøtene sånn at folk får høre hvordan man snakker. Jeg elsker jo det engasjementet som er, sier Strømøy og utdyper:

– Alle de supporterne som har så mange meninger, det må jo brukes til noen ting. Om man vil ha konflikter så er det bare å være sparsom med informasjonen, men om man er flink til å informere hele tiden sånn at folk vet hva som foregår, så er det mye lettere å akseptere det.

– Det kan ikke jeg konkurrere med

Det er tydelig at de to kandidatene er enige om mye og uenige om noe. Men begge er uansett klare for å kjempe med nebb og klør for å vinne RBK-supporternes gunst og bli ny styreleder.

– Du spurte om hva Tore har som ikke jeg har, og han har jo et navn. Det kan ikke jeg konkurrere med. Jeg må ut å vise hvem jeg er, sånn at folk kan bli kjent med meg. Og som jeg sier, jeg er ikke noe annet enn det jeg er. Det er viktig for meg. Det er veldig viktig å ha integritet i det man jobber med. Det hadde jeg som utøver og det har definert meg veldig mye. Han er kjent, jeg er ukjent, og så får folk lære seg å kjenne meg, sier Gotaas Johnsen.

Enkelte har vært kritisk til at Strømøy har stilt seg tilgjengelig for et eventuelt benkeforslag. Ståle Gjersvold, som var innstilt som ny styreleder i Rosenborg i 2020, skrev blant annet dette på Facebook tidligere i februar:

«Valgkomiteen har landet. Jeg er trygg på at når de nå har pekt på Cecilie Gotaas Johnsen, så har de gjort en solid vurdering av hennes kompetanse. Hun har toppidrettserfaring, hun har spilt på det som i dag er Rosenborg Kvinner, og hun har en solid CV fra Equinor. Så får vi håpe at Tore Strømøy trekker seg før årsmøtet.»

Strømøy selv har imidlertid ingen planer om å lytte til Gjersvolds råd.

– Vil man ikke ha meg, så er det bare å stemme på den andre kandidaten. Det er jo konkurranseidrett, er det ikke det? Jeg er jo konkurransemann, så jeg kan ikke si nei. Og om jeg taper, yes, da skal jeg gratulere den som vinner, avslutter Strømøy med et smil.