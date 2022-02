Raser mot Prins Andrew etter forlik i overgrepssøksmålet: – Guffent

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den norske aktivisten Sofie Frøysaa mener at mistanken mot prins Andrew styrkes av at søksmålet endte med pengeutbetaling og uten forklaring i retten. Samtidig stiller briter spørsmål om hvem som skal betale.

Tirsdag kom nyheten om at Prins Andrew (61) og Virginia Giuffre (38) hadde inngått forlik i søksmålet hvor hun hevder at prinsen begikk flere overgrep mot henne i 2001. Da var Giuffre 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Prins Andrew har hele tiden avvist anklagene, og er ikke strafferettslig siktet for noe.

De økonomiske vilkårene i forliket er ikke offentliggjort, men flere britiske medier har meldt at det skal dreie seg om 12 millioner pund. Ifølge AFP skal prins Andrew donere en betydelig sum til Giuffres veldedige organisasjon.

Blir oppfattet negativt av «folkedomstolen»

Før det ble kjent at partene hadde inngått forlik, uttalte historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen at en mulig rettsak ville bli en katastrofe for omdømmet til det britiske kongehuset.

At prins Andrew nå slipper å forklare seg i retten er ikke nødvendigvis en bra ting, mener eksperten.

KONGEHUSEKSPERT: TV 2 sin kongehusekspert, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen i forbindelse med myndighetsdagen til Prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det at han er villig til å betale for å unngå rettssak tror jeg blir oppfattet av «folkedomstolen» som at det ligger noe i anklagene, sier Norén Isaksen.

Han trekker frem at dette er et svært dårlig tidspunkt for kongehuset. I år markerer nemlig dronningen 70 år på tronen, og i april fyller hun 96 år.

– Dette er en overgangstid fra en monark til en annen. Dronningen alene har større oppslutning enn monarkiet, og når hun er borte kan de ikke surfe på hennes popularitet lengre.

Britene vil ha svar

Mistanken om at omdømmet er påvirket speiles i sosiale medier det siste døgnet. På Twitter er det flere som er skuffet, og det florerer av spekulasjoner.

Anti-monarki gruppen Republic har startet en underskriftskampanje hvor de krever svar fra myndighetene om britenes skattepenger er med på å betale for forliket.

Quick one. 🤔Who pays the the 10million? I’m not ok for my tax money to go to that if that’s who it gets paid🤷🏻‍♀️ #PrinceAndrew — Nic Haste (Chapman) (@nicolahaste) February 16, 2022

En kilde til the Telegraph hevder at dronningen skal bidra med betalingen med penger fra hennes private Duchy of Lancaster eiendom, som er estimert til å være verdt 23 millioner pund. Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert dette til avisen.

– Guffent

Komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa er en av dem som synes forliket styrker mistanken om at det ligger noe i overgrepsanklagen.

– Om han mener at han er uskyldig - møt opp i retten, da? Ikke betal deg ut av det.

REAGERER: Sofie Frøysaa jobber for at overgrepsofre skal bli trodd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun er en av de seks som står bak Instagram-kontoen 1000historier, som jobber for at politiet skal henlegge færre saker som omhandler seksuelt overgrep.

Frøysaa omtaler forliket som guffent og symptomatisk.

– Bare ordet forlik klinger dårlig, for poenget med det er å komme til enighet. Hvordan skal man komme til enighet i overgrepssaker? Overgriper har skylda og ansvaret, og det eneste en kan være enig om er at det skal slåes hardt ned på og få konsekvenser, mener Frøysaa.

– Britiske medier hevder at det er dronningen og prins Charles som har vært pådrivere for at prinsen skulle inngå forlik. Men anklagene kommer til å henge ved ham i lang tid, kanskje bestandig, avslutter kongehuseksperten Norén Isaksen.