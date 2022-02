Russland nekter for å stå bak dataangrep i Ukraina

Russiske myndigheter nekter for å stå bak dataangrepet mot Ukraina tirsdag.

Angrepet rammet landets forsvarsdepartement og væpnede styrker samt to statsbanker.

Kiev antydet at angrepet kom fra Russland ettersom frykten vedvarer for at Moskva planlegger å invadere Ukraina.

– Vi vet ingenting. Som forventet fortsetter Ukraina å skylde på Russland for alt, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov. Han la til at Russland ikke har noe å gjøre med angrepet.

Utilgjengelig i flere timer

De berørte nettstedene inkluderte to av Ukrainas største finansinstitusjoner. Begge gjenopptok nettjenesten sine senere tirsdag, men de militære nettstedene forble utilgjengelige timer etter at de første rapportene om angrepet kom.

Onsdag formiddag meldes de at også disse nettstedene igjen er operative.

– Det kan ikke utelukkes at angriperen tyr til skitne triks, kommenterte ukrainske kommunikasjonsmyndigheter med henvisning til Russland.

Tirsdagens dataangrep kom én måned etter at et annet angrep tok ned nettsider som tilhørte sentrale myndigheter.

Nato-avtale

Bare timer etter dette angrepet kunngjorde Nato en samarbeidsavtale om cyberkrigføring med Kiev. EU uttalte også at de mobiliserte alle sine ressurser for å hjelpe Ukraina.

Ukrainske myndigheter sa at dataskadene i januar var begrenset og valgte å ikke fordele skyld.

Kilder i det ukrainske cyberforsvaret opplyser til avisa Ukrainska Pravda at det et av de kraftigste angrepene man har opplevd.