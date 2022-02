Første dødelige haiangrep i Sydney på 60 år

En person har dødd etter at han ble angrepet av en hai på nordsiden av Little Bay Beach i Sydney i Australia onsdag.

Nødetatene ble tilkalt 16.35 lokal tid etter at vitner på stranden hørte paniske skrik om hjelp fra en mann som svømte i havet.

Et av øyevitnene forteller The Guardian Australia at havet var blodrødt etter hendelsen.

Little Bay beach remains closed as police continue to search following a fatal shark attack this afternoon. @GuardianAus pic.twitter.com/1cR5yzMHum — Tamsin Rose (@tamsinroses) February 16, 2022

Har funnet menneskelige levninger

Et annen øyevitne, som fisket på noen nærliggende klipper da ulykken skjedde, fortalte ABC at svømmeren hadde på seg våtdrakt og ble dratt under vannet av en stor hai.

Angrepet skal få foregått i flere sekunder.

– Når han ble ble dratt under plasket han vilt rundt seg. Det var forferdelig å se på og jeg skjelver enda. Jeg har kastet opp flere ganger. Det er veldig opprørende, fortalte han nyhetskanalen.

Politiet fant menneskelige levninger i havet i søket etter vedkommende.

– Dessverre hadde denne personen pådratt seg katastrofale skader som følge av haiangrepet, og det var ingenting ambulansepersonell kunne gjøre da vi ankom stedet, sa Lucy Phrachanh i ambulansetjenesten til ABC Australia.

Gjenopptar søket torsdag

Dykkere vil gjenoppta søket etter mannen torsdag ved solopppgang, opplyser politiet. Strender lenger sør for Little Bay kan også bli stengt torsdag.

ADVARSEL: Det er ikke uvanlig å se hai i Australia. Her er et advarselsskilt på Manly Beach i Sydney i Australia. Foto: David Gray / Reuters / NTB

Det er første gang et menneske har blitt drept i et uprovosert haiangrep i Sydney-området på 60 år.

Sist en person døde av pådratte skader fra et haiangrep i Sydney var i 1963.

Det siste dødsfallet nasjonalt skjedde i Vest-Australia i november 2021.