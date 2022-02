Søker tips etter millionraid i fjellparadis

I løpet av bare en måned er flere sportsbutikker i den norske fjellheimen utsatt for grove tyverier. Politiet mistenker at innbruddene har en sammenheng.

Natten 17. november i fjor skjedde det første av tre innbrudd i sportsbutikker på fjellet. Varer for flere millioner er forsvunnet.

Åsted Norge ønsker å få inn tips i disse sakene.

Dyre varer på avveie

Den aktuelle natten i november bryter tyver seg inn i lageret til en butikk på Geilo. Her selges klær og sko av dyre merkevarer, som blant annet Bogner, Aztech Mountain, Polo Ralph Lauren og Toni Sailer.

Innbruddstyvene er selektive i hva de tar med seg. Kleshengerne blir liggende igjen i lageret, sammen med en mengde varer gjerningspersonene ikke finner interessante.

Likevel får de med seg varer til en verdi på 1,7 millioner kroner.

BER OM HJELP: Politietterforsker Kari Birgit Møllerplass forteller at politiet er avhengige av tips fra publikum. Foto: Espen Storsve.

Politietterforsker i Hallingdal, Kari Birgit Møllerplass, forteller at politiet ennå ikke har noen mistenkte i saken. De er avhengige av å innhente mer informasjon for å komme videre i etterforskningen.

Møllerplass påpeker at det kan virke som at tyvene har valgt seg ut noen spesielle klær fremfor andre under innbruddet i lageret. Hun syns det er bemerkelsesverdig at mange varer har blitt liggende igjen.

Nytt innbrudd i Veggli

Kun få uker etter tyveriet på Geilo skjer et lignende brekk i Veggli, bare 10 mil i luftlinje unna. Natten 13. desember er det ubudne gjester på besøk i sportsbutikken Fjellkompaniet.

FORTVILER: Eier av butikken Fjellkompanmiet, Sara Maria Andersson, er fortvilet etter innbruddet som kostet dem dyrt. Foto: Espen Strosve

Når eier av butikken, Sara Maria Andersson, kommer på jobben morgenen etter, oppdager hun at hele vinduet til butikkens fasade er listet av. Ingen har tatt seg bryet med å få det på plass igjen. Inne i butikken er hyllene tomme.

– Jeg klarte ikke helt å forstå at det hadde vært innbrudd i butikken vår, sier Andersson.

Hun forklarer at slik aldri skjer i Veggli.

– Dette er et lite sted, og det er ikke vanlig med aktiviteter her om natten, så jeg håper at noen kanskje har fått med seg noe, sier hun videre.

Mistenkelig bil

Politiet har sikret overvåkningsvideoer av en bil som kjører i området i det aktuelle tidsrommet innbruddet skjedde.

Den kjører inn ved innkjøringen til Fjellkompaniet kl. 02.45 og ut igjen 02.49. Det samme skjer et kvarter senere. Da er klokken 03.09 og 03.15.

Fortsatt vet ikke politiet hva slags bil dette er, eller hvem som kjører den.

MISTENKSOM BIL: Dette er bilen som knyttes til innbruddet i Veggli. Foto: Politiet

Andersson tror tyvene har kommet godt forberedt. De har ikke utløst noen alarmer, og de har tatt spesifikke varer, som til sammen har en pris på 1,2 millioner kroner.

– Man skulle nesten tro de har hatt en liste og krysset av hva de skulle ha, sier Sara.



Hun ser på butikken som babyen sin, og syns det er ubehagelig at noen har tatt seg inn og forsynt seg av varene.

GOL: I sentrum av Gol skjer et innbrudd natten 17. desember. Foto: Espen Storsve

Enda et brekk

Det er ikke bare Geilo og Veggli som er utsatt for grove tyverier. Kun fire dager senere skjer det samme i hyttekommunen Gol. Her har også tyver helt konkrete planer for innbruddets mål.

Sportsbutikken Intersport blir utsatt for et innbrudd natten 17. desember. Gjerningspersonen kommer seg inn i butikken ved å knuse en rute i fasaden. Det er brukt en stor øks til å smadre ruten. Øksen ble liggende til politiet kom dagen etterpå. Hvor øksen kommer fra, er fortsatt uvisst. Den ligger nå beslaglagt hos politiet. Om noen mangler en lignende øks, er politiet interessert i informasjon om dette.

MULIG GJERNINGSMANN: Politiet knytter denne personen til innbruddet på Gol. Foto: Politiet

Også i Gol har politiet sikret overvåkningsvideo. Klokken 03.01 går en mørkkledd person over veien fra Intersport og mot bensinstasjonen. Vedkommende har et lue-lignende plagg på hodet og en bag over skulderen. Personen er ukjent for politiet.

Inne i lokalene klarer tyven å unngå sensorene til alarmen. Butikkeier Eirik Walan tror personen må ha krøpet langs gulvet, og gått direkte til et skap med klokker. Skapet inneholdt sportsklokker og skredsporere til høye summer. Walan forteller at tyvene har fått med seg klokker og utstyr til nesten 200.000 kroner.

KNUST: Tyvene i Gol kom seg inn ved å knuse ruten på fasaden. Foto: Politiet

Ser likheter

Etterforsker Møllerplass mistenker at disse tre grove tyveriene har en sammenheng.

– Det er tre grove tyverier som har skjedd innenfor et relativt kort tidsrom. Vi tenker at de kan ha en sammenheng. Fellesnevneren er at det er sportsbutikker og at det er dyre gjenstander som er stjålet.

– Vi ønsker gjerne tips fra publikum om noen sitter på opplysninger i sakene fra Geilo, Veggli eller Gol. Om det er personer eller kjøretøy eller hva det måtte være, sier Møllerplass.