Det føles nesten ut som å være med i en god, gammel Top Gear-episode.

Jeg ser for meg Jeremy Clarkson bak rattet, smilende fra øre til øre, krydret med et par engelske gloser og en halvtørr vits.

Rundt meg kryr det av heftige sports- og superbiler, som skinner omkapp med vintersola. Mange av bilene ser du oftere på Youtube, eller under en duk i en varm garasje, enn på et sted som dette.

Vi befinner oss nemlig på nedfrosset innsjø langt oppe på Golsfjellet, nesten 1.000 meter over havet.

Og ikke nok med det: Jeg skal få lov til å kjøre én av de mest ekstreme bilene Lamborghini noen gang har bygget – på isen!

Det er mye aktivitet på Tisleifjorden gjennom vinteren. Denne gangen er vi med bilforhandleren By Medhus på tur. Over 100 biler er samlet på isen gjennom helgen.

På eget ansvar

Bilen koster rundt 3,5 millioner kroner og det finnes kun et fåtall av den i Norge. Det er nøklene til Lamborghini Huracan Performante jeg har fått overlevert.

Med 640 hk og piggfrie dekk, handler det om å bli kjent med bilen de første par rundene.

At bilen er steindyr er én ting. Noe helt annet er kreftene som bor i den. Med 10 bensintørste sylindre, leverer den vanvittige 640 hk og et lydbilde så høyt at jeg er redd isen sprekker.

Ekstrem lav bakkeklaring, null elektroniske hjelpemidler og piggfrie dekk på blankpolert is, senker ikke akkurat blodtrykket, det heller.

– Dette gjør du på eget ansvar, sier Olav Medhus med et glimt i øyet, i det jeg fyrer opp bilen og gjør meg klar til et par uforglemmelige runder på Tisleifjorden.

Slik ser det ut når superbilene kommer til et norsk fjellvann

Se video fra isbanen øverst i saken.

Dette er ikke et dagligdags syn utenfor Pers Hotell på Gol. Her er basen gjennom helgen, når det ikke kjøres på isbanen.

Som første date

Bare frontfangeren på denne bilen koster mer enn en god månedslønn. Det eneste målet jeg setter meg, er derfor å levere bilen tilbake like hel. Noe annet er ikke et alternativ.

Å ratte en Lamborghini Huracan Performante er litt som å dra på sin første date. Du er smånervøs, ydmyk og nesten litt for beskjeden. Men heldigvis, Huracan Performante ser ut til å være en drømmedate!

Ikke bare er det fantastisk moro, med på kjøpet får man også unik erfaring på glatt føre. Det er nyttig å ta med seg videre, uansett bil.

Ok, du tar det litt rolig i begynnelsen. Spør litt om jobb og utdanning. Så er det nok snikksnakk. Vi er i gang med de dype og gode samtalene (les breisladd med snøføyk og guddommelig eksoslyd).

Du verden så fort du og bilen blir kjent. Selv på glatt is, leverer den utrolig presise tilbakemeldinger. Her handler det egentlig om å tørre å bruke gassen. Tørre å legge opp en sladd – og holde den kontrollert gjennom.

Litt som å tørre å by opp daten til dans, ikke feige ut i siste liten.

Det er lettere sagt enn gjort, men godfølelsen etter verdens beste firehjulssladd, er som å være kongen på dansegulvet – med Whitney Houston og «I Wanna Dance With Somebody» på anlegget.

Begge deler handler om rytme, balanse og samspill. Denne gangen et samspill mellom meg og bilen.

PS: Jeg skal innrømme at jeg ikke er i nærheten av å trå til maks bak rattet i superbilen. I alle fall ikke på den aller første runden, som du kan bli med på her:

Se flere bilder fra et av årets største bilhøydepunkter her: