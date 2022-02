Mener bensinprisene kunne vært høyere: – Ikke noe å lage oppstyr om

Mens bilister bekymrer seg for at drivstoffprisene har nådd et nytt rekordnivå, trekker ekspert frem tall han mener viser at alt muligens ikke var bedre før.

Aldri før har én liter bensin og diesel kostet mer i kroner og øre. Godt over 21 kroner har man de siste dagene måtte betale for én liter bensin og langt over 20 kroner for én liter diesel.

Men tallene eksperten har sett på, gir et bilde som han mener nyanserer det hele noe, om man ser på prisutviklingen siden 2000-tallet.

– Det er ikke mye å lage oppstyr om. For disse prisene har ikke økt noe mer enn andre priser. Men det er mer det at skiltene langs veiene gjør det veldig tydelig for folk i hverdagen, sier assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen, til TV 2.

HAR REGNET PÅ DET: Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Høyeste prisen ville vært 24,50

Faktisk har Johansen regnet seg frem til at drivstoffprisen skulle vært rundt 20 prosent høyere enn nå, dersom man med dagens lønnsnivå skulle jobbe like lenge for én liter bensin som man gjorde i år 2000.

– Den høyeste prisen i løpet av en måned ville vært 24,50, forteller han.

Johansen har regnet seg frem til dette ved å sammenligne 2000- og 2022-nivåene på drivstoffpris, avgifter og utviklingen av lønnsnivået. Ut ifra dette mener han at man kan få et bilde av hvor mange liter drivstoff man får for én times arbeid i dag og hva man fikk i år 2000.

– Det jeg fant ved å gjøre dette var at prisen svinger ganske mye . Og i denne perioden på 22 år, så er realprisen målt i forhold til utviklingen, på omtrent samme nivå som nå, og en god del lavere.

– Men hvis man ser i forhold til hvordan lønnsutviklingen har vært, så har lønnsutviklingen til folk flest vært høyere enn prisstigningen. Og da ser bildet litt annerledes ut. Da er det nemlig flere år i den perioden på 22 år hvor man har måttet jobbe mer for én liter bensin enn nå.

Oppsummert viser regnestykket at man for en gjennomsnittlig timelønn i år 2000 kunne kjøpe 14-15 liter bensin. Mens man med dagens gjennomsnittlige timelønn kan kjøpe 18-19 liter.

Samtidig understreker Johansen at prisene svinger veldig, og at det fort kan skille tre-fire kroner fra dag til dag.

Han husker også tilbake til den gangen man bikket 10 kroner, og minner om at man også den gangen rynket på nesen av det.

Nye biler må med i regnestykke

Også det å se på avgiftsnivået vil kunne overraske, tror Johansen.

– Avgiftene på drivstoff har gått opp i kroner og øre, men i forhold til prisutviklingen har de heller gått noe ned.

Johansen peker også på en annen faktor som er viktig for regnestykket, nemlig at en tank holder mye lenger i nyere biler fordi de bruker mindre drivstoff per kilometer enn eldre biler.

– Vi kjører lenger på én liter drivstoff enn vi noensinne har gjort.

Johansen sier det er lite i markedet som tyder på at prisene skal langt nedover igjen. Men han sier det kan være mye å spare for forbrukerne dersom de følger med.

– Akkurat det med at det er billig fra søndag ettermiddag til mandag klokken 12 var vanlig tidligere, men det mønsteret ble brutt for noen år siden. Nå er det mer tilfeldig, men det er ikke tvil om at det er penger å spare for forbrukerne ved å følge med.

– Får vurdere andre transportmidler

Utregningen til tross, for samtlige av bilistene som TV 2 møtte ved pumpene i både Trondheim og Tromsø onsdag, begynner prisen å bli vel høy nå.

– De er jo altfor høye. Her i Nord er det så lange avstander, sier Karin Kristiansen i Tromsø.

– Hva har det å si for deg?

– Vi bor heldigvis her på øya da, så det er nært det meste. Så får man vurdere andre transportmidler etter hvert.

BLIR KOSTBART: Karin Kristiansen i Tromsø tror mange vil merke drivstoffprisene på kroppen fremover. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

– Hva tenker du om at det kan bli dyrere?

– Det er nesten helt umulig for mange tror jeg. Det blir kostbart.

Også Vegard Adriansen i Tromsø synes det begynner å holde nå.

MYE Å SI: Vegard Adriansen. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

– Jeg tenkte 16 kroner var mye den gang. Det kan bli litt billigere i enn de 20 kronene som er nå.

– Hva har det å si for deg?

– Jeg er jo mye ute og kjører. Prisene har mye si for min del, jeg fyller mange liter i måneden. Det blir et par tusenlapper. For meg er det uhørt at det skal bli dyrere. 22 kroner er maks, det er min tanke.

– Forferdelig dyrt

Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enige om at prisnivået på drivstoff i dag er på et så høyt nivå at det sammen med skyhøye strømpriser blir problematisk for folk. De er derimot uenige om hvem som har en best plan for å gjøre prisnivået levelig for folk.

– BETYDELIG KOSTNAD: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Ørn E. Borgen

– Det er jo helt klart at bensinprisene gir en betydelig kostnad for mange folk og næringsliv, og det kommer i tillegg til andre kostnader de har. Det er viktig å bidra med å redusere avgiftene på drivstoff. Slik som regjeringen har sagt i Hurdal-plattformen. Vi sørget for lavere drivstoffavgifter enn Solberg-regjeringen la opp til. Det vi kan bidra med er å redusere avgiftene, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som også er medlem av finanskomiteen.

– Det er forferdelig dyrt å fylle både bensin og diesel. Det er et resultat av flere ting, men ikke minst det at regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum valgte å justere opp avgiftene ved årsskiftet, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi, til TV 2.

– FORFERDELIG DYRT: Sier Hans Andreas Limi (Frp). Foto: Terje Pedersen

– Lavere avgift enn de foreslo

– Gjelsvik, Hans Andreas Limi i Frp sier at regjeringen har økt prisene med å øke CO2-avgiften. Hvorfor har dere økt prisene på drivstoff?

– Det Solberg-regjeringen foreslo, var å øke CO2-avgiftene og ikke kompensere bilistene for det. Det mente vi i Ap-Sp-regjeringen var helt feil. Vi foreslo derfor at en vesentlig del av økningen skulle kompenseres. Vi bidro til lavere drivstoffavgift enn det Solberg-regjeringen la opp til.

– Kommer regjeringen til å komme med tiltak for å redusere prisene?

– Det er i forbindelse med budsjett. Det er da man tar diskusjonen på avgiftsnivå. Jeg skal ikke forskuttere på utfallet på ulike budsjett. Dette er en av sakene som er viktig for oss å følge opp, når en ser på drivstoffprisene per i dag.

Konfrontert med utregningen som viser at prisene ikke er høyere enn tidligere, i forhold til prisvekst, svarer Limi at han tror det oppleves slik.

– Jeg tror ikke vanlige folk opplever at det er rimelig. Vi har høye bensin- og dieselpriser, samtidig som det er skyhøye strømpriser. Vi har matvarepriser som stiger. Alle prisene på basisvarer går opp. Det fører til at vanlige folk blir fattige og staten tjener enorme penger på dette.

– Ikke for hvermannsen

I Trondheim møter TV 2 Bredo Furnes mens han skal tanke bilen sin. Han er opptatt av å følge med på prisnivået og fylle når det er gunstigst.

ØKER KOSTNADENE: Bredo Furnes. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– 20 kroner literen er mye. Jeg tenkte at den dagen det kostet 1000 kroner å fylle tanken, så skulle jeg slutte med dieselbil, men nå koster det 1500. Det er dyrt.

– Hva betyr høye drivstoffpriser for deg?

– Det øker kostnadene. Nå er dette en firmabil. Det blir større og større kostnader. Så det blir dyrere.

Mens Gøran Brevik har innsett at elbil er det han må satse på fremover.

– Prisnivået er altfor høyt. Elbil er framtiden for både meg og firmaet jeg jobber for.

– Hva tenker du om at det kan bli dyrere?

– Det er ikke for hvermannsen i gata.