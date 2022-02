Amerikansk minister: – Vi er heldige som har deg som generalsekretær nå

– Vi er heldige som har deg som generalsekretær nå. Dette er krevende tider, sa den amerikanske forsvarsministren under et kort pressemøte onsdag morgen.

Stoltenberg kom med uttalelser om manglende russisk nedtrapping på vei inn til NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Han la imidlertid til at han håper de russiske uttalelsene om fortsatt diplomati fører fram.

Han understreket at det ikke var tegn til at Russland trapper ned spenningen ved grensen ved å fjerne styrker og materiell. Heller at troppene blir flyttet rundt.

Stoltenberg er onsdag vertskap for et møte mellom forsvarsministrene fra alliansens medlemsland.

– Vi står overfor kritiske utfordringer for europeisk sikkerhet, og vi har hørt tegn fra Moskva om at de er klare på å fortsette den diplomatiske dialogen, sier Stoltenberg til pressen.

– Trass i dette har vi ikke sett noen nedtrapping på bakken. Tvert imot har vi sett at Russland fortsetter den militære opprustningen. Og vi har ikke fått svar på vårt skriftlige dokument, der det foreslås konkrete tema Nato er villige til å sette seg ned og diskutere med Russland, sier han.

Stoltenberg sier Nato vil formidle et veldig tydelig budskap til Russland om at de allierte er villige til å sette seg ned og snakke med dem.

– Men samtidig er vi beredt på det verste.