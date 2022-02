Uvitende taxisjåfør fraktet kokain – ledet politiet til millionbeløp gjemt i vegg

Natt til søndag 8. november i 2020: Politiet stopper en taxi i Sandnes sentrum.

I bilen sitter en taxisjåfør intetanende om hvorfor han blir stoppet.

Tidligere på natten har en politipatrulje tilfeldigvis sett en kjenning overlevere en sekk til drosjesjåføren. De mistenker at det kan være narkotika.

Delte opp, blandet og pakket om

I bilens baksete finner patruljen 1,95 gram kokain i en boks i ryggsekken. Det lille beslaget skal vise seg å være toppen av isfjellet.

På bakgrunn av funnet reiser politiet hjem til mannen som bestilte drosjen.

VENTIL: Mannen hadde gjemt både narkotika og kontanter i veggene på flere rom i boligen. Foto: Politiet

Da de banker på, er han påvirket av syv ulike narkotiske stoffer, viser senere analyser. Mannen blir pågrepet.

Politiet finner til sammen 667 gram kokain, 95 gram amfetamin og 195 gram hasj i boligen. De finner også omkring 10.000 tabletter med ulike narkotiske stoffer.

Narkotikaen er gjemt på en rekke forskjellige steder i boligen.

KOKAIN: Politiet har beslaglagt 667,66 gram kokain i saken. Foto: Politiet

Nylig var saken oppe i retten, der mannen erkjente straffskyld for oppbevaring av narkotikaen. Han mener imidlertid at han kun oppbevarte den på vegne av noen andre, uten planer om å selge videre.

Ifølge egen forklaring var han i besittelse av narkotikaen i om lag to uker før politiet tok det fra ham. I denne perioden delte han opp stoffet og pakket det i mindre pakker, før han gjemte det rundt i boligen sin.

For å få mer stoff å selge har han også blandet ut kokainen med kreatin. Kokainen er analysert til å ha en styrkegrad på om lag 70 prosent.

Gjemte penger under komfyren

I tillegg til narkotikaen fant politiet store mengder kontanter.

I ventilene både på mannens soverom og på kjøkkenet hadde han gjemt unna 878.000 kroner. Det ble også funnet 192.000 kroner under komfyren på kjøkkenet, i tillegg til 133.000 kroner i en sekk på soverommet.

KONTANTER: Mannen var i besittelse av mer enn en million kroner da politiet ransaket boligen. Foto: Politiet

Totalt var det 1.026.500 kroner i boligen. Pengene ble funnet på mange av de samme gjemmestedene som narkotikaen.

Med unntak av anslagsvis 30.000 kroner nekter mannen for at de beslaglagte pengene stammer fra narkotikasalg. Han sier han bare passet på pengene, uten at han visste for hvem eller hva de stammet fra.

Etterforskningen viste også at han hadde mottatt betydelige pengeoverføringer fra en rekke privatpersoner.

Politiet knytter bankoverføringer på til sammen 231 795 kroner til narkotikasalg.

PILLER: Det ble også funnet nesten 10.000 piller hjemme hos domfelte. Foto: Politiet Les mer SEDLER: Også disse bunkene ble lagt frem som bevis i retten. Foto: Politiet Les mer

I den ferske dommen fra Sør-Rogaland tingrett er han dømt for å ha solgt narkotika til en verdi av rundt 1,3 millioner kroner løpet av 2019 og 2020.

– Dommen er anket. Utover det har jeg ingen kommentar, sier mannens forsvarer, advokat Christian Faye Ree.

Førte regnskap i Excel

Hjemme hos mannen ble det også funnet fysiske og digitale regnskap. Tingretten mener dette, i tillegg til en rekke tekstmeldinger, beviser at han siden 2019 har drevet med omfattende narkotikavirksomhet.

Retten viser også til at det var lagret skjermbilder av et Excel-regnskap på en tiltaltes telefoner.

«Retten er overbevist om at bildene viser omsetning av narkotika. I regnskapet er det kolonner for utestående gjeld, produkt, antall, pris, sum og fortjeneste», skriver retten.

– Det fremstår som en god og riktig dom, sier politiadvokat Karen Mork til TV 2.

Hun er tilfreds med at tingretten har fulgt påtalemyndighetens argumentasjon om at kontante stammer fra narkotikaomsetningen.

– Det er en mer kompleks jobb å få bevist at han har solgt narkotika for et visst beløp, enn det å bevis at man har beslaglagt en faktisk mengde narkotika i en bolig, sier hun.