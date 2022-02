Stoltenberg etter NATO-møte: – Russland fortsetter å trappe opp militært

BRUSSEL(TV 2): NATO offentliggjør etterretningsinformasjon for å unngå krig. – Vi tror det gjør det vanskeligere for Russland å invadere Ukraina, sa Jens Stoltenberg torsdag.

NATO tror ingenting på beskjeden fra russerne om at tropper nær den ukrainske grensen er i ferd med å trekkes tilbake.

– Russland fortsetter den militære opptrappingen, sa Stoltenberg.

NATO har i flere uker offentliggjort vestlig etterretning for å bekjempe russisk desinformasjon.

- Jeg kan ikke gå i detaljer om rapporter, men årsaken til at vi offentliggjør etterretningsinformasjon er at vi tror det gjør det vanskeligere å invadere Ukraina, sa Stoltenberg.

Han sa at Russland har nok utstyr og personell ved grensen til å starte et omfattende angrep mot Ukraina på kort varsel.

–Det er dette som gjør situasjonen så farlig.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin gjentok Stoltenbergs budskap at russerne trapper opp virksomheten. Ikke bare ved grensen til Ukraina, men i et større område, både i Hvite Russland og i Svartehavet.

VED DØRA: USAs forsvarsminister sa at russiske tropper står på dørstokken til NATO, etter forsvarsministermøtet i Brussel. Foto: Drew Angerer/AFP/Getty Images

- De russiske troppene står på dørstokken til NATO, sa Lloyd.

Han sa at aktiviteten til russerne ikke var i samsvar med at du pakker sammen og drar hjem.

Stoltenberg understreket at alliansen jobber hardt for en fredelig løsning. Jens Stoltenberg holdt torsdag en pressekonferanse ved avslutningen av NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Onsdag understreket NATOs generalsekretær at det ikke var tegn til at Russland trapper ned spenningen ved grensen ved å fjerne styrker og materiell. Heller at troppene blir flyttet rundt, og at Russland trapper opp aktiviteten ved grensen til Ukraina. Stoltenberg beklaget at den nye normalen i Europa er et aggressivt Russland.

Bekymret for atomvåpen

Stoltenberg sa NATO var bekymret for at Russland moderniserer og investerer i atomvåpen og at dette er noe som har pågått over flere år. På pressekonferansen fikk Stoltenberg spørsmål om hva som må til for at NATO skal tro på Russlands ord om tilbaketrekking.

– Vi må se en virkelig tilbaketrekking. Dette har foregått i flere måneder, faktisk helt siden sist vår. Styrker har blitt sendt ut og inn. Å sette militært utstyr på et tog er ikke deeskalering. Vi må se at Russland faktisk gjør det de sier.