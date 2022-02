Bet motspiller til blods – nå er hendelsen rapportert inn

Stavanger Oilers snudde kampen og slo Storhamar i DNB Arena tirsdag, men det er ikke serielederens snuoperasjon som vil bli husket.

I andre periode oppstod det en slåsskamp mellom Oilers-spiller Tommy Kristiansen og Storhamar-spiller Jan Brejcak.

Da Kristiansen ble sendt av isen, lå det igjen blodspor etter ham.

– Han biter meg! sa Kristiansen tydelig til dommerteamet.

Du kan se slåsskampen og Kristiansen sin reaksjon her:

Begge spillerne ble sendt i garderoben. Der fortsatte kranglingen.

Rapportert inn

– Vi har fått rapport fra NIHF (Norges Ishockeyforbund) om at hendelsen er rapportert inn til Disiplinærutvalget. Vi får forholde oss til forløpet videre, skriver daglig leder i Stavanger Oilers, Terje Haukali, i en tekstmelding til TV 2.

– Hva mener du er en passende straff?

– Vi forholder oss til den straffen som kommer, svarer han.

Players Safety har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

Kristiansen var i møte med flere medier etter kampslutt tirsdag, klar på at han ikke synes noe om oppførselen til slovaken.

– Vi driver og bryter, og så holder jeg ham. Da biter han meg med sidetannen. Han biter meg som en hund. Han slipper meg faen ikke. Jeg har vært med på mye, men biting. Det er det teiteste jeg har vært med på, for å være ærlig. At det går an å være så langt nede på rangstigen. Pinlig, sa Kristiansen.

Du kan se deler av intervjuet med Kristiansen i videovinduet øverst i artikkelen.

Brejcak var på sin side ikke imponert over nordmannen.

– Du kan spørre han hvorfor han puttet fingeren i munnen min. Grunnen til at jeg bet ham var at jeg ikke så ham. Hvem er han? At noen putter en finger i min munn? Utrolig. Det er grunnen til at jeg bet ham, sa han til TV 2.

Storhamar-spilleren ble tidligere denne sesongen taklet på en måte som ga reaksjoner. Den situasjonen kan du se her:

Suarez-sammenligning

Kristiansen er kjent for å skape engasjement også utenfor isen. Tirsdag kveld tok han i bruk Twitter, hvor han sammenlignet Brejcak med fotballspilleren Luiz Suárez, som to ganger har blitt tatt for å bite motspillere på fotballbanen.

– Jan Brejcak, din lille rotte, skriver Kristiansen på Twitter.

Jan Brejcak you little rat pic.twitter.com/7IsNYRqoDF — tommy kristiansen (@tommykristians3) February 15, 2022

Onsdag morgen fikk han svar fra en av ligaens største profiler, Patrick Thoresen.

Putt fingern i munnen min og du har 9 fingre igjen, velg oss i sluttspill så sees vi! — Patrick Thoresen (@Thoresen41) February 15, 2022

– Putt fingern i munnen min og du har 9 fingre igjen, velg oss i sluttspill så sees vi! Skriver Thoresen.

Saken oppdateres.