Programlederen uenig i TV-imaget: – Det kan jeg ikke forstå

Det har ikke vært en sesong av «Camp Kulinaris» hvor deltakerne ikke har brukt ord som «streng», «sur» og «skummel» til å beskrive mesterkokk og programleder Kjartan Skjelde.

Selv mener han at ingen av disse karakteristikkene nødvendigvis stemmer.

– Det kan jeg ikke forstå. Jeg vil jo bare at det skal smake godt, sier kokken til God kveld Norge.

I videoen øverst i saken kan man se hvordan Skjelde kjefter på deltakerne, og hvordan deltakerne blir nervøse rundt ham.

ENGASJERT: Skjelde jobber hardt for å lære bort kokkekunster. Foto: TV3/Rune Bendiksen

– Jeg bør vel ta meg sammen hvis de er så redde

Programlederen mener selv at han ikke er så streng som deltakerne skal ha det til, men mener det er viktig å være tydelig.

– Det er vel bare at jeg vil dette skal være bra. Og jeg kan kanskje bli litt revet med. Jeg blir glad av god mat og i dårlig humør av dårlig mat, forteller han.

Skjelde sier likevel at det er mye lidenskap i yrket, og at det derfor kan fort kan gå en kule varmt.

– Jeg bør vel ta meg sammen hvis de er så redde, ler han.

Han forteller at han ønsker at resultatet skal bli så bra som mulig.

– Jeg tenker ikke på at jeg er streng. Dette er jo en gjeng som aldri har jobbet på et kjøkken før. Og jeg vet jo hvor mye skal til for å få dette til å funke, og hvor lite som skal til for å ødelegge. Derfor er det ekstremt viktig å være tydelig, sier han.

Store kontraster

Programlederen forteller at programmet gir et godt innblikk i hvor mye som ligger bak et måltid på en resturant, til tross for at deltakerne er amatører.

– Det er jo en gjeng som har mye selvtillit før de kommer inn på kjøkkenet, sier kokken.

Skjelde forteller at veien likevel er kort mellom himmel og helvete i denne sesongen.

– Denne sesongen er kontrastene veldig store. Fra å imponere og bare dra på, til at jeg dagen etterpå tenker «hvordan klarte dere å ødelegge dette?», avslutter han.