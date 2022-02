Raser over at pengestøtten til X Games trekkes

Regjeringen har nå valgt å kutte den offentlige støtten X Games har fått over flere år i Norge. Dette får Ola Elvestuen (V) til å rase.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) begrunner det med at X Games har fått støtte lenge nok til å kunne bygge seg opp, og at med tanke på at de skal nedjustere arrangementet i år, trenger de ikke de 15 millionene de har fått tidligere år.

– X Games trenger mindre penger enn de har søkt om, og da får de mindre penger. I den forbindelse har de bedt om en avklaring for framtiden fordi de søker om penger for neste år, og da har vi sagt at vi ønsker å prioritere pengene på noe annet.

Hun trekker frem at de heller for eksempel vil bruke penger på andre aktører som legger til rette for breddeidretten som er utenfor den organiserte idrettsmodellen, og innenfor.

Mener regjeringen bryter loven

Trettebergstuen argumenterer også med at X Games eies av «et pengesterkt amerikansk selskap som omsetter for mange milliarder kroner i året», og at X Games i andre land arrangeres uten offentlig støtte.

– Nå er det på tide at Norge følger etter, sier hun.

Dette er Elvestuen helt uenig i.

– I USA er det flere byer og delstater som gir støtte til X Games. Det er slett ikke sånn at kommersielle krefter som driver det, sier han.

Han mener også at regjeringen bryter loven ved at de går vekk fra stortingsvedtaket fra desember.

– Da ble det bevilget 15 millioner kroner nettopp for at de skal få forutsigbarhet fremover fordi de har visst at de skal nedskalere. De skulle få forutsigbarhet for å kunne etablere seg igjen med den størrelsen og det internasjonale omfanget de har til neste år, sier han og fortsetter:

- Jeg klarer ikke å se at kulturministeren har et stortingsvedtak som støtter henne i at vi ikke skal videreføre støtten med den forutsigbarheten de trenger. Dette er det mest populære arrangementet blant ungdom i Norge. Hvis du ikke har den offentlige støtten inne, så vil det bli borte. Da vil det ikke være X Games i Norge lenger.

Se hele debatten her:

Politisk prioritering

Han lurer på hvorfor ikke statsråden følger den bevilgningen som er gjort.

– Det er ikke slik at man bevilger penger over ett år som kan brukes til hva som helst over flere år. De har fått 15 millioner for 2022, og så sier de nå at de skal nedskalere, og at det vil koste 6,5 millioner. De har disse pengene fra før, med tanke på at vi overførte midlene som sto igjen fra 2021.

Hun mener det derfor ikke grunnlag for å gi de enda mer penger til å avholde arrangementet.

– X Games har vært viktig for utøvere som for eksempel Birk Ruud som har tatt gull tidligere i OL, mister utøvere en arena når støtten forsvinner?

– De mister ikke støtteoplegget sitt. Norske som konkurrerer i X Games er organisert i brettforbundet og er en del av den elitesatsningen som finnes innenfor idretten, Trettebergstuen.

– Finnes det ikke eksempler på andre idrettsarrangmenter eller kulturarrangementer som har en kommersiell aktør, men som likevel får statsstøtte?

– Jo, men ikke over så mange år i statsbudsjettet. Det er det som er poenget. Det er ingenting som heter fast plass på budsjettet, og nå er det på tide å bruke pengene på noe annet, sier Trettebergstuen.

Hun ønsker å presisere at dette kun er snakk om en politisk prioritering og at hun ikke er mostander av arrangementet.

– Det hjelper ikke at du liker det når du nedlegger det som er det viktigste arrangementet. Vi har et vedtak i Stortinget, og det må følges opp, konstaterer Elvestuen.