Hannah (17) oppsøker skjønnhetsklinikker med skjult kamera – får sjokkerende tilbud

I hjertet av Oslo er det ikke uvanlig at du på en kortere spasertur passerer både en, to og tre klinikker som tilbyr fillerbehandlinger. Disse ligger gjerne side om side med frisørsalonger og klesbutikker.

I denne ukas episode av TV 2 hjelper deg blir det avdekket at unge jenter helt ned i 15-årsalderen får satt fillers i nese og lepper i en Oslo-leilighet, men hvor flinke er egentlig den etablerte delen av bransjen til å holde egne aldersgrenser?

17 år gamle Hannah Kynningsrud Dobbing blir sendt på oppdrag på vegne av TV 2 hjelper deg for å teste et tilfeldig utvalg klinikker i Oslo. Resultatet sjokkerer.

Hvordan det gikk med Hannah ser du i videoen øverst i saken.

TESTER KLINIKKER: 17 år gamle Hannah Kynningsrud Dobbing blir sendt inn på et tilfeldig utvalg klinikker med skjult kamera på oppdrag fra TV 2 hjelper deg. Foto: TV 2 hjelper deg

Hannah går undercover på fire klinikker i Oslo sentrum, og later som at hun ønsker fillers i leppene. Med seg på runden har hun skjult kamera for å kunne dokumentere det som skjer.

– Jeg blir veldig overrasket om jeg får time hos klinikkene, sier Hannah spent.

Får booket time

Første klinikk på lista er Eger Skin Clinic, som har 20 års aldersgrense på fillerbehandlinger.

Til tross for aldersgrensen får Hannah booket time samme dag. Når hun kommer tilbake til selve timen, blir hun plassert i en behandlingsstol og får bedøvelseskrem på leppene.

Hannah fyller inn fødselsdatoen sin i et samtykkeskjema. 17-åringen er i ferd med å få fillerbehandling, tross Eger Skin Clinic sin 20-årsgrense. Idet behandleren tar ut nålen, avbryter Hannah og forlater klinikken.

På to av fire klinikker oppgir Hannah fødselsdato under konsultasjon, og får likevel tilbud om behandling samme dag. Eger Skin Clinic innrømmer at det har skjedd en glipp i rutinene.

– Det fremkommer tydelig på våre nettsider at vi har 20-årsgrense på kosmetiske behandlinger. Alle pasienter må fylle ut et samtykkeskjema før behandling hos oss. Den aktuelle personen fikk ikke behandling, men det har skjedd en glipp ved at alderen ikke ble dobbeltsjekket. Det er alvorlig ut ifra de retningslinjene vi har satt for bedriften, skriver daglig leder Julie Stensrud i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Videre formidler daglig leder at de som følge av saken hos TV 2 hjelper deg nå har endret rutinene.

– Vi ønsker å meddele at vi har gjennomgått og endret våre rutiner når det kommer til fremvisning av legitimasjon og samtykkeskjema.

Flere klinikker blir undersøkt. Se hvilken behandling Hannah fikk på de øvrige klinikkene på TV 2 Play!

Blir ulovlig

Per i dag er det ingen aldersgrense på fillerbehandlinger, men tirsdag denne uken ble et lovendringsforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet behandlet av komiteen på Stortinget, og et flertall gikk inn for innføring av absolutt 18 års aldersgrense. Proposisjonen foreslår lovendring for å motvirke kroppspress.

Når loven trer i kraft vites ennå ikke.

Stort press på unge

I 2018 publiserte PRESS, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, en rapport med navn «Prosjekt perfekt», hvor det kom frem at 68 prosent av unge jenter ønsker å endre på noe ved eget utseende, og at dette gjelder barn helt ned i 12-årsalderen.

Psykolog Maria Østhassel, også kjent som Psyktdeg på TikTok og Instagram, forteller om hvorfor det har vært så viktig å få på plass en aldersgrense på fillerbehandlinger.

SÅRBAR UNGDOM: Maria Østhassel har spesielt god greie på hva unge eksponeres for på nett. - Det er voldsomme greier. Foto: TV 2 hjelper deg

– Ungdom er spesielt sårbare når det kommer til selvfølelse, og det er da selvfølelsen vår er på det laveste. Det å skulle ta sånne store valg på en sånn tid er veldig uheldig senere i livet, så derfor tenker jeg at det bør være 18 årsgrense.

– Unge ønsker seg injeksjoner til jul

Østhassel forteller om en økende trend på sosiale medier hvor det deles videoer og bilder av injeksjonsbehandlinger, før og etter.

På den populære appen TikTok har emneknaggen «lipfiller» 1,6 milliarder visninger.

– Jeg har møtt veldig mange unge som er såpass misfornøyde med hvordan de ser ut, at de har lyst til å se ut som et Snapchat-filter, eller beautymode- filter som finnes på TikTok. Det er også mange som ønsker seg en injeksjon til jul og bursdag.