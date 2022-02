Marna røk ut rett før «Farmen kjendis»-finalen – holdt noe hemmelig for å komme langt

«Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer (28) hadde allerede sikret seg den første finalebilletten i årets sesong av «Farmen kjendis», etter en intens innspurt i den første semifinalen.

I den utholdende melkespannkonkurransen skulle influenserne Øyunn Krogh (26) og Marna Haugen (40) knive om den siste plassen.

Til slutt var det Haugen som måtte gi tapt, og forlate gården, rett før finalen.

TAPTE: Marna Haugen tapte den siste semifinaleplassen i Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ga seg på grunn av skade

Til tross for å være så nær en finale, er det en glad og munter Haugen TV 2 ringer til, kort tid etter exiten.

– Det var nært, men det er helt ok faktisk. Jeg føler jeg har gitt så mye av meg selv hele veien. Jeg var igjen på Farmen til siste krampe tok meg, sier hun.

Smerten var hun forberedt på, noe hun også følte hun håndterte fint. Derimot var det en annen ting som førte til at hun mistet kontrollen i konkurransen.

VAR SKADET: Marna Haugen hadde en skade. Den holdt hun skjult for de andre deltakerne. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Musklene begynte å trekke seg sammen, og det var ingen kommunikasjon mellom meg og musklene i det hele tatt. Da hendene mine begynte å flytte på seg av seg selv, begynte jeg bare å le for jeg hadde ikke sjans, forteller hun.

I løpet av oppholdet har nemlig Haugen hatt en betennelse i sin høyre skulder. Den var utslagsgivende for tapet.

– Det kan forklare at det gikk til helvete i dag. Den begynte å være vond, før det skulle være vondt, så det var helt klart muskulaturen som sviktet i dag. Det var også derfor jeg røk i finaleuka, sier 40-åringen.

– Smertemessig hadde jeg klart det fint. Men når musklene ikke klarer å ta imot en beskjed, da er det ikke noe vits.

FJELLSTØTT: Øyunn Krogh stod fjellstøtt i melkespann. Foto: TV 2/Alex Iversen

Holdt det hemmelig

Skulderbetennelsen har hun holdt hemmelig for alle i løpet av tiden sin i 1922.

– Jeg hadde noen Paracet-kurer på Torpet, og jeg fortalte ikke en sjel at jeg hadde vondt i skulderen. Jeg var kjemperedd for å havne i melkespannkonkurranse, så det har jeg klart å holde hemmelig, sier hun.

En uke før hun dro inn på «Torpet kjendis», var Haugen så stresset at hun ikke fikk sove. En natt tok hun en sovetablett, og sov tungt på den ene skulderen.

– Jeg sov så tungt at tre muskelfester ble betente. Da jeg kom inn på Torpet, fikk jeg ikke ro, for vi bar jo vann hver dag. Så det ble bare verre og verre, forklarer hun.

Da hun vant Torpet kjendis og kom inn på gården, kjente hun gradvis at skulderen ble litt bedre.

– På Torpet tenkte jeg at skulderen kunne bety slutten for min reise, dersom jeg skulle havne i en konkurranse hvor jeg måtte bruke armene. Jeg har virkelig stått i det, sier hun, og legger til at hun aldri vurderte å trekke seg.

LIKE BAK: Marna Haugen var nære ved å vinne den første semifinalen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Opplevde endelig eventyret

Da Haugen kom inn som utfordrer på Farmen kjendis i 2014, ble hun stemt ut etter kun tre dager. At hun denne gangen vant Torpet kjendis, og fikk to uker på gården føles som en revansj.

– Jeg fikk komme inn igjen på Farmen og oppleve eventyret – og mere til. Jeg har møtt så mange fantastiske folk her, og fått en flokk med nye venner. Heldigvis har jeg ikke hatt noen negative opplevelser.

– Jeg er så fornøyd at det er til å grine av. Jeg er dritstolt over meg selv – at jeg vant Torpet, og overlevde så lenge her inne.

ETTERLENGTET: Denne gangen fikk Marna Haugen oppleve Farmen kjendis-eventyret. Foto: TV 2/Alex Iversen

I løpet av oppholdet føler Haugen hun har trosset flere frykter. Det kom overraskende på henne.

– Jeg har vært en veldig konfliktsky person, og alltid stilt meg bakerst i køen. Her har jeg vært et rivjern av et menneske, og kjørt på. Jeg har virkelig vokst som menneske, og det skal jeg ta med meg hjem. Jeg vet virkelig hva jeg er lagd av nå.

Heier ekstra

Senere søndag kveld skal det avgjøres hvem som stikker av med seieren i årets sesong av Farmen kjendis. Haugen synes både Krogh og Dreyer er verdige finalister, men heier litt ekstra på en av dem.

– Øyunn har jeg hatt stor respekt for, både som person og vesen. Alt det hun står for, og tør å stå i. Så jeg unner virkelig Øyunn en seier i finalen, sier hun.

UNNER: Marna Haugen håper Øyunn Krogh stikker av med seieren i årets sesong av Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Nå venter hverdagen på 40-åringen, og hun er klinkende klar på hva hun skal gjøre først.

– Det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem er å dusje til det blir kaldt vann. Jeg er så skitten at du aner ikke. Jeg stinker så jævlig.

