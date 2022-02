Nye bilder fra flystyrten i Larvik: - Ikke funnet tekniske avvik

Havarikommisjonen har kommet langt i å undersøke restene av flyet. Det skriver de i sin første oppdatering etter at skoleflyet i Larvik styrtet og tre personer omkom i november.

Tre liv gikk tapt da et skolefly fra Pilot Flight Academy styrtet like utenfor Larvik en formiddag den 23. november i fjor. Tidlig den dagen ble det avklart at flyet hadde totalhavarert.

SORG: Det ble lagt ned blomster og tent lys for de tre omkomne ved Pilot Flight Academy på Torp flyplass. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det var instruktør Goran Nescovic (30) og elevene Eirik Paulsen (22) og Filip Frich (21) som omkom i ulykken.

Ved hjelp av radardata, vitner, undersøkelser av havaristedet og vraket har havarikommisjonen jobbet for å finne forklaringer.

– Det er et svært krevende arbeid da det er lite igjen av selve flyet, sa avdelingsdirektør i havarikommisjonen Kåre Halvorsen til TV 2 dagen etter ulykken.

Onsdag kom havarikommisjonen ut med en status på hvor de står i undersøkelsene nå, og publiserer også to bilder av havariet og ulykkesstedet.

VRAKET: Dette er de sentrale delene av flyvraket som undersøkes i havarikommisjonens hangar. Foto: Statens havarikommisjon

– Havarikommisjonen har kommet langt i å undersøke restene av flyet. Etter å ha fått organisert og samlet alle komponentene har det vist seg å være mer informasjon å hente enn det den tidlige fasen på ulykkesstedet kunne tyde på, skriver de i sin oppdatering.

Videre står det at det ikke er funnet tekniske avvik som kan forklare ulykken, men at det fortsatt er for tidlig å utelukke.

Så langt i undersøkelsen har ikke Havarikommisjonen funnet noe som tyder på at øvelsen i sakteflyging ble gjennomført i strid med flyskolens opplæringsprogram.